La Reina Letizia muestra su respaldo al sector del calzado alicantino con una visita a una empresa centenaria de Elda

La Reina Letizia durante su visita a una fábrica de calzado en Elda (Alicante), el jueves 19 de febrero de 2026 - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ELDA (ALICANTE), 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha visitado este jueves la fábrica de calzados Pedro García, fundada en 1925, en la ciudad de Elda (Alicante). El objetivo de su recorrido por las instalaciones de esta empresa ha sido mostrar su reconocimiento a esta industria destacada en las comarcas alicantinas. Así, ha recorrido la cadena de producción y ha podido observar el trabajo que realizan las artesanas y artesanos eldenses para elaborar cada uno de los zapatos en estas instalaciones, desde las que los distribuyen a todo el mundo.

En su visita, la monarca ha calzado un modelo de bota que lleva por nombre Xantia, que es de esta temporada y que está elaborada con piel de curtición vegetal, "la más antigua del mundo", según han explicado a los medios dos representantes de la compañía. Desde Pedro García han señalado que fue iniciativa de la Reina Letizia realizar esta visita a Elda para conocer con detalle el sector del calzado y que, sobre sus diseños, les ha explicado que calza "muy elegante y cómoda".

La Reina Letizia también se ha interesado por las pieles utilizadas en la producción. Entre ellas, ha podido conocer una procedente de cordero español y curtida en Canals (Valencia), concretamente las variedades denominadas churra y merina.

Se trata de la primera vez que doña Letizia viaja a la ciudad, ya que la anterior visita de un miembro de la Casa Real a Elda se produjo el 3 de diciembre de 1976, cuando los entonces Reyes de España, Juan Carlos I y Sofía, realizaron un recorrido por el centro del municipio y visitaron el Ayuntamiento, según ha detallado el consistorio.

Junto a la Reina han estado el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marian Cano, y el alcalde de Elda, Rubén Alfaro.

Antes de finalizar su recorrido, Letizia se ha hecho una foto de familia junto con representantes de la empresa, trabajadores y autoridades. Posteriormente, se ha acercado a las personas que han acudido a los alrededores de la fábrica con motivo de su visita e incluso se ha hecho fotos con algunas de ellas. La han recibido con aplausos y al grito de "viva la Reina" y "guapa". Además, en la zona se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad.

"COMPROMETIDA CON EL ZAPATO ESPAÑOL"

Tras la visita, el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha dicho que "da gusto" que la Reina esté "comprometida con el zapato español, con la industria española y con todo lo que ello conlleva", porque "ha podido ver en primera persona todo el proceso productivo" y la "forma" que tiene esta localidad alicantina de trabajar el calzado, que se fabrica "casi como joyas".

El primer edil ha resaltado que la Reina ha estado preguntando durante todo el recorrido por el proceso de confección y que se ha parado "casi con todos los trabajadores y las trabajadoras". "La Reina demuestra un gran compromiso con la industria y la moda española", ha agregado en declaraciones a los medios de comunicación tras la visita.

COMBINACIÓN DE ARTESANÍA Y TECNOLOGÍA

La firma Pedro García, situada en el Polígono Industrial Campo Alto de este municipio, una de las cunas del calzado en España, ha sido gestionada por tres generaciones de la familia García y destaca por su artesanía, innovación y diseño vanguardista.

Fundada en 1925, en los años 2000, bajo la dirección de Pedro García y Mila García, la empresa alcanzó reconocimiento internacional con su estética minimalista y materiales de alta calidad. Sus zapatos se fabrican íntegramente en España, combinando técnicas artesanales con tecnología moderna.

La empresa puede fabricar entre 400 y 500 pares de zapatos al día, que llegan a más de 250 puntos de venta de todo el mundo. Alrededor del 90 por ciento de la producción se exporta y se comercializa en alrededor de 50 países, con Estados Unidos como principal mercado, según la compañía.

El precio de un par de zapatos de Pedro García puede llegar hasta los 700 euros, tal y como han resaltado desde la mercantil, al tiempo que han puesto en valor la producción artesanal y con materiales o piedras de alto valor.

En esta empresa de Elda trabajan cerca de cien personas y, de ellas, unas 60 en la producción. Su facturación fue de alrededor de 12 millones de euros en 2024.