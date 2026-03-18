Rescatada en helicóptero una anciana herida en la Cueva Negra de Montanejos

Rescatada en helicóptero una anciana en la Cueva Negra de Montanejos - POLICÍA LOCAL DE MONTANEJOS

CASTELLÓ, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Rescate de Montaña de los Bomberos de la Diputación de Castellón (España) ha rescatado en helicóptero a una mujer de 83 años que había quedado inmovilizada tras sufrir una luxación de rodilla en las inmediaciones de la Cueva Negra en Montanejos.

La Policía Local de Montanejos, ante la imposibilidad de que la víctima pudiera desplazarse por sus propios medios y debido a la complejidad del terreno, activó de inmediato el protocolo de emergencias, movilizando a la Guardia Civil y solicitando el apoyo del Consorcio Provincial de Bomberos.

Dadas las circunstancias, se determinó que la evacuación aérea era la opción más segura y eficaz, descartando la extracción por vía terrestre por el riesgo que suponía, según ha informado la Policía Local.

El operativo se completó con la intervención de un helicóptero de rescate, que procedió a la evacuación de la mujer hasta un punto seguro cercano al núcleo urbano. De forma paralela, una ambulancia permanecía preparada en las inmediaciones del helipuerto junto al centro de salud para garantizar una atención sanitaria inmediata.

Una vez en tierra, la mujer fue trasladada al centro de salud de Montanejos.