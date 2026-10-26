Rescatado un joven tras caer por un terraplén de diez metros de desnivel en Callosa de Segura (Alicante)

Bomberos rescatan a un joven en la Vía ferrata de Callosa de Segura - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han rescatado este domingo a un joven de 21 años tras caer por un terraplén de unos diez metros de desnivel en la Vía Ferrata de Callosa de Segura (Alicante). El accidente ocurrió en el descenso del Pico del Águila.

El cuerpo de seguridad recibió el aviso del suceso a las 21.09 horas y la actuación culminó a las 00.34. Debido a la falta de luz, el rescate se realizó por tierra, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

El varón, que no presentaba lesiones graves, fue atendido por sus heridas. Ante estos hechos, fue movilizado un grupo especial de rescate y dos dotaciones del parque de Orihuela.