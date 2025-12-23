Rescatados una madre y sus dos hijos en el incendio de una vivienda en Torrent

Imagen de la zona afectada por el incendio. - AYUNTAMIENTO TORRENT

VALÈNCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una madre y sus dos hijos han sido rescatados tras declararse un incendio en una vivienda situada en la calle El Salvador de la localidad valenciana de Torrent. El fuego ha obligado, además, a evacuar una escuela infantil sin que los menores hayan resultado afectados.

Según informan fuentes municipales y del Consorcio Provincial de Bomberos, el incendio se ha declarado sobre las 10.20 de la mañana de este martes, en una vivienda del segundo piso del inmueble.

Desde el Ayuntamiento de Torrent explican que una madre y sus dos hijos han sido rescatados por la Policía Local de Barrio y un vecino.

Además, bajo la vivienda hay una escuela infantil, que ha sido evacuada y los niños trasladados a un espacio de Cruz Roja ubicado enfrente de la vivienda afectada. Ningún menor ha sufrido daños, recalcan estas fuentes, que apuntan que los progenitores han ido recogiendo a los niños.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres dotaciones de bomberos de Torrent y Catarroja juntol a un sargento de Torrent, apunta, por su parte, el Consorcio.