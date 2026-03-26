La revista 'Archivos de la Filmoteca' dedica su número 80 al cine musical español

Revista 'Archivos de la Filmoteca' - GVA

VALÈNCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana acogerá este viernes 27, a las 19 horas, la presentación del número 80 de la revista 'Archivos de la Filmoteca', un monográfico sobre el papel del género musical en la historia del cine español en el que se reivindica su importancia dentro de nuestra industria cinematográfica. También se estudia el musical español desde nuevas perspectivas y con un visión crítica sobre el escaso reconocimiento que se le ha concedido a este género en la historiografía tradicional.

La sesión será conducida por el director y editor de este número de la revista y profesor de Historia del Arte en la Universitat de Valencia (UV), Carlos A. Cuéllar, y dos de sus autores: el investigador cinematográfico Oscar Palomares, y la historiadora y técnica de Programación de la Filmoteca Valenciana, Áurea Ortiz. La presentación se realizará antes de la proyección de 'La llamada' (2017), de Javier Ambrossi y Javier Calvo, avanza Cultura de la Generalitat.

El número 80 de 'Archivos de la Filmoteca' aborda desde una perspectiva muy amplia y novedosa el cine musical español, a través de las aportaciones críticas o los estudios de carácter histórico de un heterogéneo grupo de profesores, investigadores y críticos en el que figuran Ester Algarra, Laura Miranda, Óscar Palomares, Juan Antonio Sánchez López, Àurea Ortiz, Teresa Llácer y Carlos A. Cuéllar.

El recorrido por la historia del musical español se inicia con un artículo de Ester Algarra sobre lo castizo y lo foráneo el cortometraje musical español de los años treinta para continuar con Laura Miranda, que revisa el gran éxito de los musicales folclóricos de Imperio Argentina y Florián Rey, tanto en España como en América y Europa.

Por su parte, Óscar Palomares propone una aproximación al tipo popular de la religiosa que canta en el cine español, mientras Juan Antonio Sánchez López traza una secuencia evolutiva del videoclip español mediante siete estudios de caso emblemáticos comprendidos entre 1982 y 2024.

En la sección 'Debates y tendencias', Àurea Ortiz revisa algunos dramas musicales excéntricos del pasado y de la actualidad que coinciden, desde orígenes muy diversos, en su voluntad de experimentación y desafío, desde 'Cabaret', 'All that Jazz' y 'Dinero caído del cielo' hasta los más recientes 'Emilia Pérez', 'Joker: Folie à Deux', 'Annette' o 'Polvo serán'.

En esta misma sección, Teresa Llácer analiza los vaivenes del género musical en la cinematografía española desde sus inicios hasta la actualidad y señala cómo los bajos presupuestos y la falta de colaboración continuada entre cineastas y músicos siguen siendo obstáculos para la consolidación de un género musical español autónomo.

El estudio sobre el musical español se cierra con un artículo de Carlos A. Cuéllar en el que se cuestiona y propone una nueva definición del marco teórico de tres conceptos básicos: cine, musical y español.

HOMENAJE A ARTURO LOZANO

Como homenaje al profesor de la Universidad de Lleida Arturo Lozano Aguilar, que falleció en un accidente en mayo de 2025, la revista recupera su artículo 'De Ohrdruf a Auschwitz. Un imaginario para el mal'. Fue secretario de redacción de la revista 'Archivos de la Filmoteca' desde 1999 hasta 2013 y posteriormente ocupo el cargo de jefe de redacción de 2017 a 2021.

En la sección 'Otras miradas', el codirector de la Seminci, Javier H. Estrada, estudia la influencia en el cine francés contemporáneo de directores pioneros africanos que iniciaron sus carreras en la década de los sesenta como Ousmane Sembène, Paulin Soumanou Vieira, Med Hondo o Sidney Sokhona.

También se incluye un artículo de Nacho Lahoz sobre el centenario de 'Castigo de Dios' de Hipólito Negre, un estudio sobre los carteles de la colección Ortega de Salvador Muñoz Viñas.

La revista se cierra con un resumen de las actividades de la Filmoteca Valenciana en sus áreas de Recuperación y Conservación del Archivo Fílmico, Programación, Didáctica, Publicaciones y Documentación, departamento que incluye el Archivo Gráfico, la Videoteca y la Biblioteca.

'Archivos de la Filmoteca' es una revista de estudios históricos sobre la imagen y se plantea como una publicación anual de cuya dirección y edición se encargará cada año una figura de reconocido prestigio dentro del ámbito académico o de la investigación sobre el cine y la cultura audiovisual. Está editada por el Institut Valencià de Cultura (IVC), a través del departamento de Documentación y Publicaciones de la Filmoteca Valenciana.