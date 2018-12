Ribó aboga por un Consell de l'Horta: "Tener una entidad supramunicipal es imprescindible"

Publicado 13/12/2018 13:26:57 CET

VALÈNCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha abogado por potenciar instituciones del área metropolitana, "que por desgracia en su momento el PP disolvió", como el Consell Metropolità de l'Horta y ha añadido: "Tener una entidad supramunicipal es imprescindible para abordar los problemas de hoy en día".

El primer edil, que hoy ha participado en una jornada de Ferrmed sobre el Corredor Mediterráneo, ha realizado estas manifestaciones a preguntas de los medios sobre si en un contexto donde se están firmando convenios de movilidad con varias poblaciones o se plantea un corredor verde en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de Valèncià puede ser una "buena opción mover otra vez" el Consell Metropolità de l'Horta (CMH).

Al respecto, Ribó ha aseverado: "Me parece una opción estupenda. Desde mi partido (Compromís) es una de las opciones que hemos planteado desde siempre, volver a potenciar instituciones del área metropolitana, que por desgracia en su momento el PP disolvió".

Ha considerado que "en estos momentos no plantearse una cosa de este tipo en València cuando tienes miles de personas que entran y salen todos los días de la ciudad, por temas de trabajo etcétera, cuando tienes problemas comunes respecto a aguas residuales, de residuos, sería una burrada".

"Nosotros lo hemos planteado, pensamos que no ha habido tiempo, nos gustaría por supuesto y lo vamos a llevar en este programa", ha incidido el alcalde, que ha señalado que el paso dado de una entidad metropolitana a nivel de transporte es "importante" pero "evidentemente insuficiente".

En su opinión, hay que "avanzar más" y mirar a las áreas metropolitanas de Alemania, Francia o Gran Bretaña y también Madrid. "Tener una entidad supramunicipal es imprescindible para abordar los problemas de hoy en día. Debemos avanzar por ahí", ha insistido.

Por otra parte, al alcalde se le ha preguntado de nuevo por la situación de la depuradora de Pinedo después de que vecinos pidieran al TSJCV la ejecución de la sentencia en la que se ordena el cierre de la fase III de esta infraestructura por las molestias que ocasiona, algo que el Ayuntamiento descartó la pasada semana por los "problemas medioambientales".

DEPURADORA PINEDO

Sobre este tema, Ribó ha recordado que "no es un asunto directo del Ayuntamiento, sino de una entidad metropolitana como es Emtre, responsable de alguna manera de la depuradora; a esta depuradora llegan las aguas residuales de 1,2 millones de personas, València no llega a 800.000, la mitad no son de València. Se está trabajando desde dentro y desde la Epsar, que es la entidad a nivel de Generalitat encargada de esto".

"Estamos haciendo cosas --ha continuado--, en primer lugar se están buscando mecanismos para que, de alguna manera, las personas que vivan al lado de la depuradora puedan mejorar sus casas por no estar sometidas a una situación de la posible ampliación de la depuradora, estamos buscando soluciones alternativas de terrenos para ampliación futura de esta depuradora, es el tema que está planteando el Ayuntamiento".