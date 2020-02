Ribó sobre el coronavirus: "Hago un llamamiento contra la hipocondría, es importante normalizar la situación"

VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, y el alcalde de València, Joan Ribó, han trasladado este miércoles un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía ya que han subrayado que "de momento no ha pasado nada". De hecho, el primer edil ha hecho "un llamamiento contra la hipocondría. Es importante normalizar la situación" mientras que Calero ha recalcado que "de momento, no está pasando nada alarmante. Hay alarma social cuando no debe haber".

Ambos responsables han pedido a los ciudadanos que la tranquilidad sea su actitud ante la evolución del coronavirus, al tiempo que han asegurado que, por el momento, no se han adoptado medidas porque no ha sido necesario y, en el supuesto de que lo fuera, se aplicarían las indicadas por las autoridades sanitarias.

"De momento no ha pasado nada", han señalado, tras lo que han descartado "generar alarmas" y han solicitado que se eviten comportamientos hipocondríacos. Además, ambos responsables políticos han asegurado que la sanidad española es "de las mejores del mundo" y han pedido confiar en ella y en sus profesionales. "Por tanto, podemos estar seguros", ha dicho el primer edil.

Calero y Ribó se han pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación tras la Junta Local de Seguridad ordinaria celebrada en el Ayuntamiento de València con motivo de la celebración de las Fallas de 2020, un encuentro en el que se ha hablado del coronavirus y al que han asistido junto a responsables municipales y policiales médicos que han explicado cuál es la situación en la Comunitat Valenciana.

"Hago un llamamiento contra la hipocondría. Es importante normalizar la situación", ha apuntado el alcalde, que ha indicado que el coronavirus es "menos letal que una gripe normal". Ha insistido en que "el Ayuntamiento tomará las todas las medidas necesarias, no exageradas ni hipocondríacas sino las que pidan el Ministerio de Sanidad y la Conselleria de Sanidad" y ha resaltado que "de momento no han pedido nada".

La delegada del Gobierno ha manifestado que la "obligación de las fuerzas políticas y de los medios de comunicación es transmitir serenidad" y ha afirmado que "el sistema sanitario, fuerte y sólido, está trabajando". "De momento, no está pasando nada alarmante. Hay alarma social cuando no debe haber. Estamos en el pico de la gripe normal. Nos dejaremos llevar por las pautas del sistema sanitario", ha declarado.