Ribó cree "una tormenta en un vaso de agua" el plante de Gómez y ve una "prioridad" un "gobierno de progreso"

Asegura que convocó a la candidata del PSPV "con el mismo carácter" institucional que al resto y no para "conformar gobierno"

VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València en funciones y nuevo primer edil de la ciudad por Compromís a partir del 26M, Joan Ribó, ha considerado este jueves "una tormenta en un vaso de agua" la decisión de la candidata del PSPV a la Alcaldía y concejala en funciones, Sandra Gómez, de no acudir a la reunión a la que la había convocado dentro de la ronda de entrevistas que ha programado con los candidatos de las formaciones que han obtenido representación en el consistorio para darles la bienvenida y hablar de su constitución.

Asimismo, Ribó ha destacado que para él y Compromís es una "prioridad" formar en València "un gobierno de progreso" para la próxima legislatura e impulsar la segunda edición del Govern de La Nau, el ejecutivo de izquierdas que ha dirigido la ciudad en el último mandato. Por ello, ha indicado que se debe comenzar a trabajar en el "programa común" sobre el que se asiente ese gobierno.

En esta ocasión, se plantea que ese ejecutivo esté integrado por Compromís, la fuerza más votada en la capital valenciana el 26M que ha pasado de 9 a diez ediles, y PSPV, el tercer partido en votos con un aumento de 5 a 7 concejales. En la legislatura anterior el ejecutivo progresista de València lo conformaba junto a estas dos formaciones València en Comú, la plataforma en la que se integraba Podemos y que ha quedado sin representación municipal.

Joan Ribó se ha pronunciado de este modo tras el encuentro con María José Català, el primero de la ronda de contactos iniciada con los cabezas de lista de los partidos que tendrán grupo municipal en el siguiente mandato, preguntado por la decisión de la candidata socialista de no acudir a la convocatoria.

El alcalde en funciones ha explicado que había convocado a Sandra Gómez "exactamente con el mismo carácter" institucional con el que se ha convocado al resto de grupo con representación en el Ayuntamiento a partir de las elecciones locales: PP, Cs y Vox. Así, ha detallado que la reunión no estaba encaminada a iniciar los contactos para conformar gobierno.

"No es una cuestión de comenzar a trabajar un programa. Es una cuestión institucional. Quiero resaltar el carácter institucional exclusivo", ha señalado Joan Ribó respecto a la ronda de contactos que ha iniciado este jueves y la prevista con la responsable del PSPV.

"Creo que ha habido un error de interpretación. Nunca me había planteado, y no tenía ningún sentido plantearme, una reunión ya de conformar gobierno", ha insistido el primer edil en funciones. Así, ha considerado que "puede ser" que Sandra Gómez "lo ha entendido de otra manera" y ha restado importancia al plante de la socialista. "No pasa nada, eso es una tormenta en un vaso de agua", ha afirmado.

Respecto a la negociación para conformar el próximo ejecutivo de la ciudad de València, Joan Ribó ha apuntado que eso "no lo tiene que hacer el alcalde" porque ese es un tema que deben abordar los dos partidos que lo integrarán: Compromís y PSPV. "Comenzar a hablar del qué, del cómo y del quién es una cuestión que tiene que hacer mi partido con su partido", ha dicho.

"COLECTIVAMENTE"

"El programa no lo elaboró el alcalde, se elaboró colectivamente. Es una cosa en la que hay que ponerse a trabajar pero por supuesto no en Alcaldía, no el alcalde sino unas comisiones de Compromís y comisiones del Partido Socialista", ha precisado en este sentido.

Ribó ha asegurado que este es un tema en el que "se van a poner a trabajar" ambas formaciones en cuento estén formadas las comisiones que deben abordarlo. "En el momento en el que esté acabada de nombrar pediremos que se convoque la reunión. No sé si será hoy o mañana. En este momento no lo sé", ha dicho.

Tras ello, preguntado por si para él y para Compromís sigue siendo una prioridad formar un gobierno progresista de coalición con el PSPV, el alcalde en funciones ha manifestado que sí y ha rechazado que Compromís gobierne en solitario.

"He predicado y lo he dicho reiteradamente: el primer objetivo es formar un gobierno de progreso", ha resaltado el candidato de Compromís, que ha aseverado que esto "continúa siendo una prioridad" y ha expuesto que por ello de debe "hablar de un programa común".

"Por eso estamos trabajando. Si hacemos una coalición de gobierno tendremos que presentar, como hicimos hace cuatro años, un programa común. Por eso nos tenemos que poner a trabajar. Por supuesto que es una prioridad", ha insistido. Así, ha valorado la posibilidad de unir fuerzas en favor de un gobierno progresista. "Se ojos ven más que cuatro y cuatro más que dos. Lo continuo diciendo", ha insistido.

"QUÉ, CÓMO, QUIÉN"

Por otro lado, preguntado por si en la estructura del nuevo gobierno municipal se plantea crear una vicealcaldía para dejarla en manos del PSPV, Joan Ribó ha reiterado que en la negociación correspondiente se debe hablar primero del qué y luego del cómo y del quién.

"Primero el qué, que es un programa común; después el cómo, la organización y después el quién", ha planteado, al tiempo que ha subrayado que ese orden lo respetará "de una forma estricta". "El qué no es una cosa que decide el alcalde. Es una cosa que decide mi organización. Por tanto, de eso ahora no puedo hablar en absoluto", ha repetido.