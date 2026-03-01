Roban el sagrario con las hostias consagradas de una parroquia de Manises

Archivo - Imagen del arzobispo de Valencia, Enrique Benavent. ARCHIVO. - UCV - Archivo

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Valencia ha informado de que la parroquia de san Francisco de Asís de Manises ha sufrido en robo del sagrario con las hostias consagradas, así como de una patena, vinajeras y candelabros.

En un comunicado, la diócesis lamenta "este hecho gravemente ofensivo al Señor y a la fe del pueblo de Dios" e insta "al arrepentimiento a los autores de este hecho, para que devuelvan lo sustraído, especialmente las especies eucarísticas".

El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ha anunciado que el próximo 7 de marzo, a las 19:00 horas, presidirá una "Eucaristía de reparación" en este templo.