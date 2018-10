Jorge Rodríguez: "Si tuviera miedo al levantamiento del sumario no querría ser candidato, pero estoy muy tranquilo"

Actualizado 01/10/2018 18:24:00 CET

Valora la decisión de retrasar las primarias en Ontinyent hasta diciembre pero cree que "se podía haber hecho antes"

VALENCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ontinyent y expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha asegurado este lunes que está "absolutamente tranquilo" ante la posibilidad de que se levante el secreto de sumario por el caso Alquería, por el que está imputado, y, por ello, se quiere presentar al proceso de primarias del PSPV en Ontinyent. "Si tuviera miedo al levantamiento del secreto de sumario no querría ser candidato y quiero serlo porque estoy muy tranquilo", ha subrayado.

Así lo ha indicado Rodríguez a los medios de comunicación tras mantener una reunión con la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, para tratar diferentes asuntos de interés social para la localidad, al ser preguntado por la decisión de Ferraz y Blanqueries de aplazar el proceso de primarias en Ontinyent hasta el mes de diciembre a la espera de ver cómo evoluciona su situación procesal.

En un principio, Ferraz impidió a Rodríguez ser candidato a las primarias para repetir en la alcaldía en 2019 tras ser suspendido cautelarmente de militancia a raíz de su detención en la Operación Alquería a finales de junio. No obstante, finalmente se llegó a un acuerdo con la dirección del PSPV y la agrupación socialista de Ontinyent para aplazar el proceso en el municipio.

Al respecto, Rodríguez ha valorado "positivamente" esta decisión, aunque ha puntualizado que "si se hubiera producido antes no hubiera hecho falta llegar a este punto" ya que retrasar las primarias "no es ningún drama" y "desde el primer momento" se podía haber planteado esta opción, ha señalado.

"La mejor herramienta que existe en política es el diálogo y si nos hubiéramos sentado para hablar de las diferentes posibilidades y de los diferentes escenarios probablemente no hubiera hecho falta llegar a ningún extremo", ha manifestado para señalar que para llegar a la solución de retrasar el proceso de primarias en su municipio "no hacían falta alforjas" y se podían "haber sentado a hablar".

No obstante, ha insistido en que se trataba de una decisión "muy positiva" que demuestra que cuando hay diálogo entre las diferentes partes se consigue algo "positivo para todos".

Rodríguez ha insistido en que se siente "perfectamente legitimado" para presentarse como ha insistido que tiene intención de hacer y bajo las siglas del PSPV, partido en el que ha militado "los últimos 20 años", ha destacado. "Ojalá se abra cuanto antes el secreto de sumario y así pueda concurrir como socialista que es lo que he sido toda mi vida", ha manifestado.

En este sentido, ha remarcado que está "absolutamente tranquilo" ya que si no lo estuviera "no hubiera mantenido la insistencia" de su derecho a presentar candidatura a las primarias. "Yo estoy absolutamente tranquilo y deseo que se abra el secreto de sumario para saber de qué se me acusa y poder defenderme", ha subrayado.

"TODAVÍA ME QUEDAN DOS DEDOS DE FRENTE"

Así, ha admitido que si cuando se levante el secreto de sumario se revelan conductas delictivas o reprobables, "nadie" le indicará el camino a seguir. "Nadie tendría que enseñarme el camino porque, por suerte, todavía me quedan dos dedos de frente, pero estoy muy tranquilo y por eso pido que se levante el secreto de sumario", ha indicado.

ME SIENTO SOCIALISTA

El alcalde de Ontinyent ha negado sentirse "traicionado" por su partido y ha subrayado que el sigue siendo "socialista" y, por eso, insiste en presentarse bajo esas siglas, aunque ha puntualizado que "obviamente" no comparte todas las decisiones que toma la formación.

"A estas alturas para sentirme traicionado necesito mucho. No me he sentido traicionado por nadie y entiendo que cada uno defiende unos intereses", ha señalado para apuntar que él defiende los de su pueblo para el que considera que "lo mejor" es que él pueda "concurrir y lo haga con las siglas del PSOE".

A su juicio, lo ocurrido "no hay que valorarlo en clave de pulsos entre Ontinyent, Ferraz y Blaqueries, sino en clave de capacidad de diálogo para llegar a acuerdos". "En una agrupación en la que 100% de la militancia ha mostrado su apoyo hacía mí como candidato en un partido que siempre se ha vanagloriado de escuchar mucho a sus bases y que, además, tiene un código ético que en ningún caso estipula que el hecho de estar investigado obligue a no poder ser candidato, lo más lógico es que yo pueda ser candidato", ha puntualizado.

Jorge Rodríguez ha querido agradecer el "apoyo" recibido por parte del secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, y del secretario general de la formación y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien "había manifestado que no compartía la carta informativa tan dura emitida desde Madrid".

"Creo que lo importante ha sido el poder haber hablado y buscar una alternativa razonable y positiva para todos y que ese camino abra posibilidad para que yo pueda representar al PSOE", ha insistido.