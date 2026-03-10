Roig, sobre els preus pel conflicte a Iran: "Si les matèries primeres pugen o baixen, nosaltres pugem o baixem"

Assenyala que de moment cap proveïdor de Mercadona els ha pujat els preus, però subratlla que "el futur és incert"

El president de Mercadona, Juan Roig (c), durant una roda de premsa, a 10 de març de 2026, a València, Comunitat Valenciana.
El president de Mercadona, Juan Roig (c), durant una roda de premsa, a 10 de març de 2026, a València, Comunitat Valenciana. - Rober Solsona - Europa Press
Publicado: martes, 10 marzo 2026 14:46
   VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El president de Mercadona, Juan Roig, ha assenyalat que l'impacte del conflicte al Pròxim Orient en els preus dependrà del cost de les matèries primeres i no de l'empresa: "Si les matèries primeres pugen o baixen, nosaltres pugem o baixem".

   Així ho ha assenyalat, a preguntes dels mitjans, durant la roda de premsa de presentació de resultats de la companyia.

   Roig ha explicat que de moment cap proveïdor els ha pujat els preus i que, per tant, tampoc ho ha fet la companyia, però ha subratllat que "el futur és incert" i que ningú podia haver imaginat la pandèmia, la guerra d'Ucraïna i després la d'Iran. En este sentit, ha comentat: "Els empresaris som algú que va en una taula de surf i van venint ones, i nosaltres el que hem de fer és adaptar-nos".

   El president de Mercadona ha assenyalat que una pujada de preu del petroli "afecta en tot el nostre transport i envasos" i en "moltíssimes coses més".

   "Despús-ahir va pujar el petroli una burrada, el que està allí a Estats Units va dir que ja estava arreglat... No podem endevinar el futur, el que si que farem és fer-li front", ha assenyalat, abans d'afegir que "depèn de l'ona com venja, la jugarem per la dreta o per l'esquerra".

