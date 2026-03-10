Roig, sobre els preus pel conflicte a Iran: "Si les matèries primeres pugen o baixen, nosaltres pugem o baixem"

El president de Mercadona, Juan Roig (c), durant una roda de premsa, a 10 de març de 2026, a València, Comunitat Valenciana. - Rober Solsona - Europa Press
VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
El president de Mercadona, Juan Roig, ha assenyalat que l'impacte del conflicte al Pròxim Orient en els preus dependrà del cost de les matèries primeres i no de l'empresa: "Si les matèries primeres pugen o baixen, nosaltres pugem o baixem".
Així ho ha assenyalat, a preguntes dels mitjans, durant la roda de premsa de presentació de resultats de la companyia.
Roig ha explicat que de moment cap proveïdor els ha pujat els preus i que, per tant, tampoc ho ha fet la companyia, però ha subratllat que "el futur és incert" i que ningú podia haver imaginat la pandèmia, la guerra d'Ucraïna i després la d'Iran. En este sentit, ha comentat: "Els empresaris som algú que va en una taula de surf i van venint ones, i nosaltres el que hem de fer és adaptar-nos".
El president de Mercadona ha assenyalat que una pujada de preu del petroli "afecta en tot el nostre transport i envasos" i en "moltíssimes coses més".
"Despús-ahir va pujar el petroli una burrada, el que està allí a Estats Units va dir que ja estava arreglat... No podem endevinar el futur, el que si que farem és fer-li front", ha assenyalat, abans d'afegir que "depèn de l'ona com venja, la jugarem per la dreta o per l'esquerra".