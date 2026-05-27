El I Romàntic Fest contará Manu Tenorio, Charanda y Jacaranda en el Palau de Congressos de Peñíscola

Presentación de Romàntic Fest - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 27 May. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura presenta en el Palau de Congressos de Peníscola el I Romàntic Fest: una nueva propuesta cultural que reunirá, el 19 y 20 de junio, a destacados artistas y formaciones vinculadas a la canción melódica, el bolero y la música hispanoamericana, como Manu Tenorio, Charanda y Jacaranda.

La directora adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura, Beatriu Traver, ha destacado que el festival nace "como un espacio de encuentro para los amantes de la canción melódica y la música romántica, dirigido a un público amplio y diverso, reuniendo propuestas de gran calidad artística y amplia trayectoria".

Traver ha señalado, además, que el Romàntic Fest se une a otros festivales del IVC en Peñíscola, como es el Festival Internacional de Jazz y el Festival de Música Antiga i Barroca, reafirmando la apuesta por una programación variada y que pone en valor tanto a artistas consolidados como a formaciones vinculadas a la tradición musical y cultural.

Por su parte, el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, ha afirmado que el Romantic Fest es "una nueva cita musical y de calidad que llega, una vez más, gracias a la colaboración de ambas instituciones, para seguir ampliando la oferta cultural en Peñíscola y comarca".

El festival arrancará el viernes 19 de junio, a las 20.00 horas, con el concierto de Manu Tenorio, que presentará su nuevo trabajo discográfico, 'El origen'. Con más de veinte años de trayectoria, el artista sevillano continúa evolucionando musicalmente con un álbum que combina melodías clásicas y sonidos electrónicos contemporáneos.

La programación continuará el sábado 20 de junio a las 20.30 horas con las actuaciones de Charanda y Jacaranda.

La formación Charanda, con cerca de veinte años de trayectoria, destaca por su fusión de ritmos y tradiciones de la música hispanoamericana, inspirada en las experiencias musicales vividas por sus integrantes en distintos países de América Latina. La formación ha participado en numerosos conciertos solidarios y festivales internacionales.

Por su parte, Jacaranda es una de las agrupaciones referentes de la música romántica en la Comunitat Valenciana. Fundado en Castellón en 1984, el grupo ha consolidado un estilo propio basado en las armonías vocales y la fidelidad a la tradición del bolero. La formación mantiene numerosos reconocimientos y una trayectoria destacada dentro del panorama musical romántico.

El Romàntic Fest es una iniciativa del Institut Valencià de Cultura, con el apoyo del Plan Endavant y el Ayuntamiento de Peñíscola, así como la colaboración del Gran Hotel Peñíscola. Las entradas, con un precio de 10 euros, están a la venta en taquillas y en la web ivc.gva.es.