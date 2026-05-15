Rovira asegura que Arcadi España "hasta ahora ha ignorado" que Pérez Llorca le solicitó una reunión hace "mes y medio"

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha señalado que el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, pidió al ministro de Hacienda, Arcadi España, una reunión "hace ya un mes y medio" y ha apostillado que el responsable ministerial "solo contesta a través de los medios, porque hasta ahora ha ignorado la carta que el pasado 30 de marzo le envió el 'president' de la Generalitat solicitando un encuentro".

En estos términos se ha expresado Rovira este viernes tras afirmar el ministro valenciano, en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, que "en breve" se pondrá en contacto con Pérez Llorca para mantener un encuentro "con absoluta normalidad institucional" y abordar la financiación autonómica.

Fuentes de la Generalitat han trasladado, a través de un comunicado, que esa carta "fue enviada solo tres días después de que Arcadi España tomara posesión como ministro de Hacienda", tras la salida de María Jesús Montero.

Rovira ha mostrado "dudas sobre la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómico". Según el conseller, hay que tener "en cuenta" factores como "la falta de apoyos y la debilidad del Gobierno" de Pedro Sánchez "en el Congreso". También "el hecho de que todas" las comunidades autónomas, "a excepción de Cataluña, ya mostraron su rechazo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado 14 de enero".

Al respecto, ha abundado en que la propuesta, "planteada entonces" por Montero, se trasladó "de la peor manera posible, tras pactarla con ERC y anunciarla [Oriol] Junqueras". "En el CPFF no tuvimos ningún detalle más allá de un 'power point' y desde entonces no hemos sabido nada del Gobierno central", ha lamentado.

"FONDO DE NIVELACIÓN"

Rovira ha reiterado que, "mientras no haya modelo de financiación, es urgente la aprobación de un fondo de nivelación transitorio, el mismo que pedía Arcadi España cuando era conseller de Hacienda" en la época en la que la Generalitat estaba presidida por Ximo Puig, "con un gobierno valenciano que convirtió la Comunitat Valenciana en un infierno fiscal y que dejó el déficit y la deuda más altos de España", ha indicado.

"Necesitamos ese fondo porque la Comunitat Valenciana necesita el dinero ya. Son demasiados años con una infrafinanciación crónica que nos sitúa a la cola y es urgente una inyección inmediata de recursos que contribuya a reforzar los servicios públicos", ha concluido.