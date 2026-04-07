C-RPO se incorpora a la colección Star Wars de Lladró

C3PO en la colección de Lladró - LLADRÓ

VALÈNCIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El droide de protocolo C-3PO se suma a la colección de licencias de Lladró en colaboración con la franquicia cinematográfica Star Wars y se integra en el catálogo de la empresa valenciana junto a personajes clásicos de la franquicia, desde Darth Vader a su inseparable compañero de aventuras R2-D2, entre muchos otros diseños, algunos de ellos en edición limitada.

El peculiar personaje robótico C-3PO es una presencia constante en toda la saga y aparece en 11 de las 12 películas estrenadas hasta la fecha. Alivio cómico y pareja inseparable de R2D2, ha sido recreado "con total fidelidad por los artistas de Lladró, mostrando su característico diseño y su inconfundible gesto con la mano ligeramente levantada", ha explicado la empresa en un comunicado. Una postura que denota que se avecina una situación descontrolada.

Su silueta dorada refleja la estética del droide de protocolo diseñado originalmente por Anakin Skywalker, programado para dominar más de 6 millones de formas de comunicación. Las placas metálicas de su cuerpo, los relieves circulares de su torso y la zona central con cables vistos se reinterpretan para ofrecer una representación que traslada otro icono de Star Wars a la porcelana de forma precisa.

La colaboración entre Lladró y el universo de Star Wars da lugar a una colección donde "el saber hacer artesanal de la firma se une a algunos de los iconos más reconocibles de la cultura contemporánea", ha destacado la compañía.

Cada creación, modelada y decorada a mano, reinterpreta con gran nivel de detalle a personajes inolvidables que van desde figuras entrañables hasta héroes y villanos legendarios, dando forma a un repertorio que combina creatividad, precisión y carácter coleccionable. Un conjunto que invita a descubrir, en cada diseño, nuevas lecturas artísticas de esta saga mítica.

CASCO DE DARTH VADER

La reinterpretación en porcelana del icónico casco de Darth Vader es un trabajo técnico y decorativo que pone el foco tanto en el personaje como en su inconfundible estética. La característica estampa del que fuera autor de C-3PO, Anakin Skywalker, transformado en malvado Lord Sith y convertido en un símbolo de la cultura cinematográfica, forma parte ahora de una edición limitada a 1500 unidades.

Elaborada en porcelana negra con acabado brillante, cuenta con detalles como las bisagras laterales y la pieza de la nariz, decoradas con lustre plateado para aportar contraste y fidelidad al modelo. Las parrillas frontales en negro mate y los ojos, pintados con lustre perlado para crear un efecto espejo, acentúan la expresión enigmática y reconocible del aterrador personaje.

El conjunto se coloca sobre una base metálica con soporte, que realza su valor expositivo.

GROGU Y OTROS PERSONAJES

En torno a Grogu, Lladró propone una interpretación que va más allá de su popularidad reciente para explorar su dimensión más universal: la de un personaje que despierta una conexión inmediata. Una creación que juega con la emoción y el detalle sutil, "convirtiéndolo en uno de los grandes protagonistas de la colección justo en un momento en el que la saga vuelve a captar todas las miradas".

Junto a ellos, personajes como R2-D2, Han Solo, la Princesa Leia, Rey o Amidala conforman un conjunto donde Lladró no se limita a reproducir, sino que interpreta. Como todas las creaciones de Lladró, la colección de Star Wars ha sido elaborada siguiendo un proceso artesanal. Diseñadas para convertirse en el centro de atención en las colecciones de fans, están disponibles en las boutiques y puntos de venta autorizados de la marca, así como en la tienda online oficial de Lladró.