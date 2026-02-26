Ryanair estrena dos nuevas rutas desde Valencia a Rabat y Varsovia y vuelos adicionales de hasta 20 destinos populares

Archivo - Avión de Ryanair - Andreas Arnold/dpa - Archivo

VALÈNCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ryanair ha anunciado su programación de verano 2026 para Valencia, con 59 rutas, incluyendo dos nuevas conexiones a Rabat y Varsovia --ambas con dos frecuencias semanales--, así como vuelos adicionales a 20 destinos populares como Tánger, Lisboa, Bari, Malta y muchos más.

Además, la programación de Ryanair en Valencia ofrecerá 335 frecuencias semanales este verano, un 2% más que el año pasado, "ofreciendo a los valencianos y visitantes más opciones con las tarifas más bajas de Europa", ha indicado la compañía en un comunicado.

El programa de verano de 2026 de Ryanair operará principalmente en los siete aviones que la aerolínea tiene con base en Valencia, lo que representa una inversión de 700 millones de dólares. Así, generará más de 4.100 empleos locales y fortalecerá la conectividad de Valencia.

El calendario completo de verano 2026 de Ryanair ya se puede reservar en Ryanair.com, con vuelos desde/hacia Valencia disponibles desde tan solo 25,99 euros para viajar hasta octubre, reservando antes del miércoles, 4 de marzo de 2026.

"Mientras Ryanair continúa creciendo en el Aeropuerto de Valencia, el sector turístico español se encuentra en una encrucijada con la propuesta de Aena de aumentar las tarifas un 21% en los próximos cinco años. El país necesita instalaciones de bajo coste y precios competitivos para atraer la inversión y el crecimiento de las aerolíneas; sin embargo, Aena solo ofrece instalaciones de lujo y tarifas excesivas que minan la competitividad de España", ha advertido.

Ryanair ha matizado que rechaza estas políticas "enormemente perjudiciales, que solo benefician al monopolio de Aena" y ha exigido a la CNMC y al Ministerio de Transportes que reduzcan las tarifas aeroportuarias y protejan la conectividad, el turismo y el empleo en España.