Sánchez pide que Morant y Bernabé ganen en 2027 para aplicar la Ley de Vivienda: "El Gobierno pondrá el dinero"

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección en las elecciones del 29N, Pedro Sánchez, ha defendido que "el acceso a la vivienda es un problema que se puede solucionar, pero para eso hace falta que Diana Morant esté en la Generalitat y Pilar Bernabé en la alcaldía de València y apliquen la Ley de la Vivienda". "El Gobierno pondrá el dinero que haga falta", ha prometido.

Así lo ha manifestado este viernes por la noche en el mitin de precampaña que ha protagonizado en el polideportivo de El Cabanyal de València, tras las intervenciones de la cabeza de lista del PSOE por Valencia al Congreso, Pilar Bernabé, quien también concurrirá en los comicios municipales de 2027 a la alcaldía de València, y de la líder del PSPV, ministra y aspirante a la Generalitat el próximo mayo, Diana Morant.

Durante su intervención, Sánchez se ha comprometido a que, si continúa en la Moncloa, blindará en la Constitución el derecho al aborto y la revalorización de las pensiones.

Por contra, ha criticado que PP y Vox critiquen a los sindicatos CCOO y UGT, ante su convocatoria para el próximo miércoles 11 de una huelga general a nivel estatal, que según ha recalcado el presidente, "no va contra nadie, sino a favor del derecho a la vivienda".

PLAZA DE TOROS

Por su parte, Morant ha dedicado unas palabras a las centenares de personas que se han quedado fuera del mitin al haberse superado las expectativas de la organización. Ha bromeado, dirigiéndose a Sánchez: "Presidente, nos van a pegar un puro porque se ha quedado más gente fuera que dentro. ¡A la próxima nos vamos a la plaza de toros!".

En su intervención posterior, Sánchez ha recogido brevemente el guante lanzado por Morant: "Si hay que apuntarse a otro mitin en la plaza de toros, yo me apunto". También ha comparado, al igual que la líder del PSPV, que la diferencia entre cómo responden la derecha y la izquierda a las crisis, apuntando a tragedias como la dana o el accidente ferroviario de Urda.

El PSOE ha iniciado el acto de este viernes en València, con el que ha retomado la precampaña electoral, con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Este mitin se ha iniciado con un minuto de silencio en recuerdo de los 69 fallecidos tras el choque de dos trenes de alta velocidad el pasado miércoles 28 de octubre.

A continuación ha comenzado una breve actuación musical de la cantante Ángela Cervantes y el guitarrista Miguel Sandoval, que han versionado un tema de Rosana dedicado a las víctimas.

5.000 ASISTENTES, LA MITAD SE QUEDARON FUERA

Antes del inicio del mitin, un portavoz de la organización ha pedido a los asistentes que ocuparan correctamente sus asientos porque el aforo máximo del polideportivo, de 2.500 personas, se ha visto desbordado: "Se han superado las expectativas" y "muchísima gente" ha quedado fuera.

Desde dos horas antes del acto, una larga cola de centenares de simpatizantes y militantes del PSOE ha rodeado el recinto para acceder el interior, muchos de ellos a gritos de "queremos entrar". En el exterior, en una de las calles aledañas, la organización ha instalado una pantalla y gran cantidad de sillas para que pudieran seguir el acto quienes no han podido acceder.

Fuentes del PSPV cifran en alrededor de 5.000 personas en total las personas que se han desplazado para el mitin, entre los que han podido acceder al polideportivo y los que no.

En uno de los laterales de los asientos se han situado decenas de representantes del profesorado valenciano, como gesto de apoyo a sus reivindicaciones en el marco de la huelga indefinida iniciada hace unos meses y actualmente paralizada. Antes del inicio, el público les ha dedicado unos aplausos.

Sánchez ha llegado al polideportivo sobre las siete de la tarde, con apretones de manos y selfis con los simpatizantes que estaban en la puerta durante su recorrido hasta la entrada. Dentro del polideportivo también ha habido un baño de masas cuando ha entrado el presidente y candidato, que ha tardado más de diez minutos en llegar al escenario hasta que ha comenzado el mitin, con una hora de retraso respecto a la convocatoria. Durante todo este paseíllo ha sonado la canción 'Llavors' de La Fúmiga.