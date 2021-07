Sanidad pone en marcha la Agenda Vacacional para que los ciudadanos puedan adaptar la vacuna a sus vacaciones

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha puesto en marcha en la página web una Agenda Vacacional para que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana puedan adaptar la vacunación frente al coronavirus en función de sus vacaciones estivales.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha apuntado que la finalidad es "facilitar a los ciudadanos que puedan disfrutar de su período de vacaciones, y vacunarlos cuando estén disponibles", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Por ello, en la página web http://coronavirus.san.gva.es/es/web/vacunacion/calendario-vacuna la persona de entre 18 y 39 años que está esperando la cita para su primera dosis puede acceder a un formulario en el que puede indicar en una agenda de vacunación las semanas que va a permanecer fuera y que, por lo tanto, no va a poder acudir a vacunarse.

De esta manera, se aplazará la citación para cuando esté disponible, respetando el orden de vacunación que se está llevando a cabo en la Comunitat Valenciana, que es por grupos etarios. Además, se enviará un SMS con el enlace a la web a las personas de entre 18 y 39 años que se prevé citar a lo largo del verano.

Según ha explicado Barceló, "desde Sanidad se ha puesto en marcha esta medida con la finalidad de planificar de forma eficiente el proceso de vacunación durante este verano, y mantener así el buen ritmo de inmunización en la Comunitat Valenciana".

Esta medida va dirigida a personas que están pendientes de recibir la primera dosis de la vacuna Covid-19, ya que las que están pendientes de recibir la segunda dosis ya tienen una citación previa realizada en el momento que le pusieron la primera vacuna.

Los requisitos para poder indicar las vacaciones y no ser citado durante esas fechas son tener entre 18 y 39 años (nacidos entre 1982-2003 inclusive), no haber recibido ninguna dosis de la vacuna Covid y no tener ninguna cita prevista de vacunación Covid.