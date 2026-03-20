La Sección Oficial Nacional del Skyline Benidorm 2026 reúne "voces consolidadas y nuevas miradas"

Skyline Benidorm Film Festival - SKYLINE BENIDORM FILM FESTIVAL

ALICANTE, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Oficial Nacional del Skyline Benidorm Film Festival 2026 reúne una "combinación de voces consolidadas y nuevas miradas, con nombres que marcan el pulso actual del audiovisual", como Mabel Lozano, Lara Izagirre, Lucía G. Romero, Carmen Córdoba, Daniel Sánchez Arévalo, Javier Marco, Polo Menárguez o Nacho Solana, en una programación que apuesta por la "diversidad de lenguajes y temáticas".

Así lo han señalado, a través de un comunicado, los organizadores del evento, que celebrará su décima edición del 18 al 25 de abril en Benidorm (Alicante), ciudad que será "punto de encuentro del mejor cortometraje".

"La sensación que deja esta primera selección es clara: el cortometraje español atraviesa uno de sus momentos más sólidos, tanto en términos creativos como en proyección internacional", han resaltado.

Entre los títulos seleccionados destacan '10 metros sobre tierra', de Irene Baqué, un retrato íntimo sobre la memoria y la reconstrucción; 'Abril, hoy no es invierno', de Mabel Lozano, un documental multipremiado, o 'Casi septiembre', de Lucía G. Romero, que llega tras su paso por Berlinale Shorts y la Seminci.

También obras con "potente recorrido internacional", como 'El fantasma de la quinta', de James A. Castillo, preseleccionado a los Oscar y reconocido en numerosos festivales de cine fantástico, o 'Talk me', de Joecar Hanna, producida ejecutivamente por Spike Lee y galardonada en el Festival de Málaga y en Toronto.

La selección se completa con títulos que abordan lo social y lo íntimo desde distintas perspectivas, como 'El color gris', de Marina Velázquez Benítez, con interpretaciones premiadas; 'La huella del barro"' de Rodrigo Márquez, centrado en la memoria tras la dana; 'Tú no', de Marta Albert González, que reflexiona sobre los límites y sus consecuencias, o 'Una vocal', de Polo Menárguez, que ha sido reconocida con la Biznaga de Plata a la mejor interpretación femenina para Sonia Almarcha y Mirela Balic tras su paso por la Sección Oficial del Festival de Málaga.

Los organizadores del Skyline Benidorm han apuntado que el talento valenciano y los estrenos también tienen "peso destacado" en esta edición, con obras como 'Cotton candy', de Adán Aliaga; 'La hora escrita', de Coke Arijo, o 'María Rita', de Juan Barbazán, que se verán por primera vez en la Comunitat Valenciana, además de 'El regalo', de Lara Izagirre, con estreno en Alicante.

A ellas se suma 'Pálpito', de Marisa Crespo y Moisés Romera, uno de los cortometrajes valencianos "más destacados del año y con un impresionante recorrido en festivales nacionales e internacionales", han añadido.

Del mismo modo, han continuado, la animación y el riesgo formal encuentran igualmente su espacio con títulos como 'Cap al cel', de Nicolás Sole; 'Lucus', de David Fidalgo Omil, o 'Porque hoy es sábado', de Alice Eça Guimarães, en una sección que "confirma la amplitud de miradas del panorama actual".

Completan la selección obras como 'Pipiolos', de Daniel Sánchez Arévalo; 'Polígono X', de Néstor López; 'Tenéis que verlo', de Nacho Solana; 'Ingrid', de Raquel Colera; 'Insalvable', de Javier Marco; 'Pinchu es así', de Carmen Córdoba; 'Retrato de un hombre en perspectiva abstracta', de Pedro González Bermúdez; 'Los chicos con las chicas', de Claudia García de Mateos, y 'La última canción', de María Lorente Becerra, entre otros.

"Estamos muy felices con la selección de este año. Ha sido especialmente difícil elegir, porque el nivel era altísimo", afirma Beatriz Hernández, directora del festival, al tiempo que ha apuntado: "Volvemos a comprobar que el cortometraje español vive un momento extraordinario, con una diversidad de voces, de temas y de formas que nos emociona profundamente".

"CIFRAS RÉCORD"

Skyline Benidorm Film Festival celebra su décima edición con 756 cortometrajes recibidos, 760 guiones presentados y 61 proyectos en Shortpitch, unas "cifras récord para el festival", según ha apuntado Hernández.

A juicio de la directora del evento, "más allá de los números, lo que realmente" impresiona es "la calidad de las obras". "Cada año sentimos que el listón sube, y este no ha sido una excepción. Recibir estos datos es también una responsabilidad. Significa que hay una comunidad creativa que confía en Skyline, y eso nos impulsa a seguir cuidando el festival y a estar a la altura", ha destacado.

CUENTA ATRÁS

El anuncio de la Sección Oficial Nacional marca también el inicio del despliegue completo del festival. Desde ahora y hasta su inauguración, el Skyline Benidorm Film Festival irá desvelando el resto de su programación.

En las próximas semanas se anunciarán la Sección Oficial Iberoamericana, la Internacional y los contenidos especiales de esta edición, que contará con México como país invitado. Esta apuesta traerá a Benidorm a representantes del Festival Internacional de Cine de Morelia, del Festival de Guadalajara y de la Comisión Fílmica de Jalisco, en una colaboración que ha contado con el apoyo de Casa de México en Madrid y de instituciones como Imcine.

"Cuando empezamos, Skyline era una muestra muy pequeña, casi un punto de encuentro. Diez años después, ver en lo que se ha convertido emociona, pero también nos obliga a seguir cuidando cada detalle. Esta décima edición es muy especial. Queremos que se note, que se viva, y que el público sienta que Skyline es ya un punto de referencia imprescindible para el cortometraje", ha concluido Hernández.