Un segundo incendio en Onda obliga a movilizar más efectivos mientras está activo el de reciclaje

CASTELLÓ 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un segundo incendio industrial declarado esta madrugada en la localidad castellonense de Onda ha obligado a movilizar más efectivos de bomberos mientras permanece activo el ocasionado en una planta de reciclaje del mismo municipio.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, un nuevo fuego se ha declarado esta madrugada, sobre las 4.40 horas, en una empresa de palets y una campa exterior de una empresa de desguace de coches.

En el caso de los palets, el fuego ha afectado la totalidad de las instalaciones, mientras que en el desguace, los bomberos han logrado contener el avance hacia las instalaciones principales, frenando la propagación pese al rápido avance y a que muchos vehículos empezaban a verse afectados por la radiación.

A este incendio el Consorcio ha movilizado de madrugada cuatro dotaciones de bomberos, un camión nodriza articulado de 35.000 litros de capacidad, dos unidades de mando y una de jefatura.

El incendio se encuentra contenido y progresivamente se irán desescalando los medios a lo largo de la mañana, han indicado las mismas fuentes.

Precisamente este domingo se declaró otro incendio en Onda, en ese caso en una planta de reciclaje, sobre la que los efectivos han permanecido toda la noche trabajando y continuaban esta mañana.