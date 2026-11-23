El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, y la alcaldesa de València y cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia, María José Catalá, durante una reunión con representantes del sector cultural - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha defendido que su formación tiene "argumentos" para apelar al "voto útil" de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre porque representa "utilidad, esperanza y cambio", ha reivindicado.

"Entiendo que otros partidos políticos dirán lo mismo de los suyos, pero es que yo tengo argumentos para defenderlo", ha sostenido, en declaraciones a los medios, tras participar este lunes en València en una reunión con representantes del sector cultural, preguntado por el hecho de que el líder de Vox, Santiago Abascal, haya exigido al PP y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que deje de utilizar la "estratagema mentirosa del voto útil" y diga qué va a hacer si gana las elecciones.

Sobre esta cuestión, Sémper ha replicado a las palabras de Abascal: "Toda mi vida he apelado al voto útil al Partido Popular, porque considero que la opción más útil para solucionar los problemas de España es la que representa el Partido Popular. He hecho toda mi vida esto, he apelado al voto útil".

Así, el vicesecretario de Cultura y portavoz del PP ha argumentado que considera que los 'populares' son "útiles, que los políticos debemos ser útiles y que ese voto de utilidad, de esperanza y de cambio es el que representa el Partido Popular", ha insistido.