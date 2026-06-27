La Serratella documentará hasta 40 elementos singulares de piedra en seco para garantizar su conservación

Elementos de piedra en seco en La Serratella - AYUNTAMIENTO DE LA SERRATELLA

CASTELLÓ, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Serratella (Castellón) ha iniciado la elaboración del Catálogo de Bienes de Piedra en Seco, un documento que permitirá "identificar, documentar y proteger" las construcciones "más representativas" de esta arquitectura tradicional en el término municipal.

La actuación, financiada por la Generalitat Valenciana a través del Plan Restaura, ha sido adjudicada a la empresa especializada ATG Ingenieros, según ha informado el consistorio en un comunicado. Los trabajos se centran en la catalogación de los elementos "más singulares" de piedra en seco del municipio.

A pesar del elevado número de construcciones existentes, el equipo técnico ha optado para priorizar las barracas o casetas que se conservan en mejor estado, así como los elementos etnológicos asociados como, por ejemplo, cercados ganaderos, picas excavadas en la roca, aljibes y pozos vinculados al aprovechamiento tradicional del agua.

Además, el catálogo incorporará otras construcciones de interés, como varios tramos de azagadores delimitados por muros de piedra en seco e incluso unas estructuras que, según las primeras observaciones, "podrían corresponder a nidos de ametralladora de la Guerra Civil construidos con esta misma técnica", ha detallado el consistorio.

Según explican los técnicos responsables de ATG Ingenieros, la realidad patrimonial de La Serratella es diferente a la de otros pueblos donde también se ha iniciado una catalogación. Mientras que en muchas localidades los catálogos se centran principalmente en los márgenes agrícolas, en este término municipal la variedad y calidad de las casetas hace que estas sean el eje principal del inventario.

De hecho, explican que si se tuviera que incluir todos los muros de bancales existentes, el catálogo comprendería "miles de kilómetros de construcciones".

En total, está previsto documentar entre 30 y 40 elementos, aunque los técnicos señalan que la cifra podría haber sido "muy superior". Muchas de las construcciones localizadas inicialmente sobre cartografía han desaparecido antes de poder ser inventariadas, a causa de su avanzado estado de deterioro o de los derrumbes producidos con el paso del tiempo.

La iniciativa cuenta con una subvención de 17.236,75 euros de la Generalitat Valenciana dentro del Plan Restaura y permitirá dotar a La Serratella de una "herramienta fundamental" para "la protección, conservación y puesta en valor de un patrimonio que define el paisaje y la historia del pueblo".