Siete detenidos al desmantelar en Elche (Alicante) un supuesto grupo criminal dedicado al tráfico de drogas

1074579.1.260.149.20260401110106 Imagen del operativo - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una supuesta organización criminal dedicada al tráfico de drogas. En el marco de esta operación, han practicado varios registros en el municipio alicantino de Elche y han detenido a siete personas.

En concreto, han arrestado a cinco hombres y dos mujeres de entre 36 y 42 años, que están acusados de tráfico de estupefacientes, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal. Cinco de los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado, que ha decretado el ingreso en prisión provisional de todos ellos, según ha detallado el cuerpo policial en un comunicado.

En el transcurso de una investigación sobre una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de drogas, se procedió, en una primera fase, a la detención de uno de sus miembros, al que le fueron intervenidos 200 gramos de cocaína.

Posteriormente, fue arrestado otro supuesto integrante de la organización cuando transportaba en su vehículo, ocultos en un doble fondo (caleta), cuatro paquetes que contenían cocaína camuflada en envases de leche en polvo y café molido, con un peso total de 3,5 kilos.

Como resultado de estas dos detenciones, se inició una segunda fase de la investigación, en la que las pesquisas se centraron en el principal acusado, al que consideran el presunto líder de la organización.

ESTRUCTURA

A través de vigilancias y seguimientos, se logró identificar al resto de los miembros del grupo, quienes presuntamente desempeñaban funciones diferenciadas dentro de la estructura criminal. Así, mientras algunos se encargaban de comprar droga, para lo que al parecer usaban vehículos con compartimentos ocultos (caletas), otros asumían tareas de ocultación y posterior distribución a terceros. Según la investigación, una vez vendían las sustancias, entregaban el dinero obtenido al presunto líder del grupo.

En la fase de explotación de la operación, se estableció un dispositivo policial que culminó con la completa desarticulación del grupo. Como resultado del operativo, se llevaron a cabo varios registros simultáneos en Elche y fueron detenidas esas siete personas.

Los agentes se incautaron de 17 kilos de marihuana envasados al vacío, 110 gramos de cocaína, 260 plantas de marihuana, un arma de fuego con munición, 78.240 euros en efectivo, joyas de gran peso y valor, cinco básculas de precisión y siete vehículos, algunos de ellos preparados con compartimentos ocultos en sus asientos traseros para transportar y ocultar la droga. También se solicitó el bloqueo de diferentes activos de la organización, consistentes en inmuebles, vehículos y productos bancarios.