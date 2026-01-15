Sindicatos y CEV reclaman un "debate sereno y riguroso" para "perfeccionar" la propuesta de financiación

El presidente de la CEV, Vicente Lafuente y la ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, declaran ante los medios tras una reunión - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT PV, CCOO PV y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) han reivindicado que "se abra un debate sereno, riguroso y constructivo" entre los diferentes partidos políticos del marco parlamentario y las comunidades autónomas para "perfeccionar" el sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central y "alcanzar consensos que, desde la solidaridad interterritorial, garanticen a todas las CCAA el trato justo y equitativo que la sociedad y su economía necesitan".

Así lo han señalado, en un comunicado conjunto este jueves, tras analizar la propuesta de reforma presentada por el Gobierno, durante una jornada en la que los máximos representantes de los agentes sociales y económicos valencianos se han reunido con la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, entre otros representantes de la formación.

UGT PV, CCOO PV y la CEV valoran "de forma positiva" la presentación de una propuesta y "el avance que supone respecto al modelo actualmente vigente". Sin embargo, han advertido que "no garantiza una solución definitiva a la infrafinanciación que arrastra la Comunitat Valenciana".

De acuerdo con las estimaciones hechas por el Ministerio, la Comunitat Valenciana podría disponer en 2027 de un incremento de recursos cifrado en torno a 3.669 millones de euros en comparación con el monto que ha asignado el sistema actual en la liquidación de 2023.

A juicio de los sindicatos y la patronal, "este aumento potencial de financiación podría traducirse en una mejora sustancial de los recursos disponibles, condición necesaria para reforzar el estado del bienestar, los servicios públicos y para apoyar de manera más eficaz al tejido productivo valenciano".

No obstante, consideran que "el nuevo modelo debe ser perfeccionado para cumplir plenamente su objetivo de equidad y justicia con la Comunitat Valenciana".

FONDO DE NIVELACIÓN Y DEUDA

CCOO PV, UGT PV y CEV han reclamado que debe abordarse en el proceso de negociación" un fondo de nivelación transitorio hasta que el nuevo modelo sea una realidad, "evitando que se perpetúe durante más tiempo la situación de desigualdad que padece la Comunitat Valenciana".

En segundo término, han subrayado la necesidad de "afrontar de manera decidida el saneamiento de la deuda autonómica, reclamando la condonación de parte de la deuda histórica generada por años de infrafinanciación".

Para los sindicatos y la patronal, "sin esta medida, una parte relevante de los nuevos recursos deberá destinarse al pago de intereses derivados de un sistema injusto, en lugar de orientarse a la inversión productiva y a la mejora de los servicios públicos".

CEV, UGT PV y CCOO PV instan a "todas las fuerzas políticas a abandonar posiciones maximalistas y a asumir un ejercicio de responsabilidad". "Es el momento de practicar una política útil y realista, anteponiendo el interés general y el bienestar de la ciudadanía al rédito partidista, han reclamado.

Asimismo, han subrayado que "cualquier reforma que no garantice, desde su entrada en vigor, una financiación que nos sitúe en la media por habitante ajustado, consolida las desigualdades que lastran la competitividad económica, la cohesión social y la calidad de los servicios públicos en la Comunitat Valenciana".

SINDICATOS VEN "UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA"

Los secretarios generales de CCOO PV, Ana García, y UGT PV, Tino Calero, se han reunido con Diana Morant y después, en declaraciones a los medios, han pedido "altura de miras" al Consell en lugar de cerrarse en banda a la propuesta del Gobierno de reforma de la financiación autonómica, ya que consideran que supone una "oportunidad histórica" para la Comunitat Valenciana tras años de infrafinanciación y deuda acumulada por un sistema injusto.

Además, aunque han remarcado que no dejarán de reclamar un mecanismo transitorio de nivelación y la condonación de la deuda ligada a la infrafinanciación, han defendido que no debe aprobarse conjuntamente a la reforma del actual sistema. "No es una cuestión de todo o nada", ha sostenido Calero, mientras García ha abogado por que primero haya un acuerdo político y después se reclame todo lo necesario.

Por parte de CCOO PV, García ha defendido que la propuesta da respuesta a muchas de las reivindicaciones históricas de la sociedad valenciana, como destinar más recursos, un reparto en base a la población ajustada o el nuevo fondo climático de mil millones del que las comunidades del Mediterráneo recibirían dos tercios.

A partir de ahí, ha pedido al Gobierno que "establezca los márgenes en los que se puede mover la negociación" y al Consell que muestre "altura de miras para que haya compromiso político de llegar a un acuerdo".

Por su parte, el líder de UGT PV ha resaltado que el modelo que ofrece el Gobierno supone "un hito" tras 12 años con un sistema de financiación que perjudica a los valencianos. Ha pedido dejar las "comparaciones" con otras autonomías y los "discursos grandilocuentes" de los últimos días, ya que ha insistido en que la propuesta es "muy buena" para la Comunitat.

Calero ha lamentado que haya dirigentes que hablen de españoles de primera y de segunda cuando los valencianos "están en el furgón de cola". "La Comunitat Valenciana no puede perder el tren de la financiación", ha reivindicado, y ha instado al 'president' Juanfran Pérez Llorca a "arremangarse" para que la reforma sea realidad.

Para ello ha pedido, tanto al PP como al resto de partidos, a estar dispuestos a mejorar la propuesta en el Congreso y en las reuniones bilaterales entre el Gobierno y las autonomías. Y ha garantizado que UGT seguirá reclamando un fondo transitorio y la condonación de la deuda, aunque "lo más relevante" es lograr un nuevo modelo de financiación.

LAFUENTE RECLAMA "REDUCIR LA POLARIZACIÓN"

Más tarde, en declaraciones a los medios antes de reunirse con Morant, el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha puesto en valor que "después de muchísimos años de reivindicación y salir a la calle por fin tenemos una propuesta encima de la mesa". Ante ello, ha llamado a "reducir la polarización" y ha mostrado la voluntad de ayudar al diálogo entre los diferentes partidos para lograr un acuerdo. "Somos una sociedad en la que nos sobra polarización y nos falta diálogo", ha indicado.

"Yo creo que la sociedad valenciana se merece que los partidos principales intenten ponerse de acuerdo, que se haga sin la crispación que hemos tenido durante estos últimos meses", ha reivindicado.

Para Lafuente, al presentar el modelo de financiación después de reunirse con ERC, "quizás puedan haber fallado algunas formas", pero ha pedido que esto no "desvirtúe el fondo" y ha pedido "intentar llegar a consensos" y "romper" confrontaciones.

Lafuente ha defendido la necesidad de condonar la deuda vinculada a la infrafinanciación y habilitar el fondo de nivelación transitorio para la Comunitat Valenciana, porque aunque su aplicación sería solo durante un año hasta la entrada en vigor del nuevo modelo, "es un año más después de tantos años de infrafinanciación".

Sobre el fondo de emergencia climática incluido en la propuesta, ha señalado que "bienvenido sea" pero ha defendido que "el cambio climático necesita un trato específico y directo para él, quizás de más dinero".

Lafuente también ha puesto el foco, ante su encuentro con Morant, en el "problema recurrente histórico de la infrafinanciación en infraestructuras en la provincia de Alicante" y en las infraestructuras hidráulicas tras la dana, así como la "indefinición en el sector del automóvil" valenciano o el "posible impacto negativo que puedan tener las normativas sobre emisiones para el sector cerámico en la provincia de Castellón".