Sindicatos docentes valencianos acusan a Educación de "falta de voluntad negociadora" y no descartan reactivar la huelga

Representantes de los sindicatos a las puertas de la Conselleria de Educación - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos docentes STEPV, CCOO y UGT han acusado a la Conselleria de Educación de "no tener voluntad" de diálogo para negociar mejoras del sistema educativo público. Por ello, han advertido que preparan un nuevo calendario de acciones y que no descartan "reactivar2 la huelga indefinida que quedó suspendida en junio.

Así lo han manifestado representantes de las tres organizaciones en una rueda de prensa conjunta a las puertas de la sede de la Conselleria en València.

Allí han coincido en recordar que la propuesta de calendario de negociación entre administración y sindicatos para este curso que ha puesto sobre la Mesa la Conselleria "no incluye ninguno de los temas pendientes de la huelga educativa del curso pasado", entre ellos, el valenciano o la "recuperación del poder adquisitivo" de los docentes, por lo que quieren seguir negociando.

"Vamos a insistir en negociar los puntos de la plataforma reivindicativa que quedaban pendientes como se hizo después de la suspensión de la huelga el 11 de junio, porque quedaron pendientes temas que pensábamos que retomaríamos", han explicado.

El próximo miércoles 21 de octubre hay convocada una reunión entre la consellera de Educación, Carmen Ortí, y los sindicatos. Ante esta cita, STEPV, CCOO y UGT van a recoger ideas de sus afiliados un día antes mediante asamblea.

"En función de lo que pase en esa reunión, se reactivarán las movilizaciones", han avisado. Asimismo, han añadido que se prepara un calendario que continúa las protestas como los 'Dijous de lluita', concentraciones en la puerta de Conselleria o, incluso, la posibilidad de reactivar la huelga. Igualmente, han hecho un "llamamiento" a apoyar la huelga general del 11 de noviembre por "todos los servicios públicos", entre los que ha destacado, además de la educación, la vivienda y los salarios dignos.

El portavoz de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha apuntado, sobre una posible reanudación de la huelga docente en la Comunitat Valenciana, que se reactivará "si así lo considera el profesorado". Por otro lado, ha compartido que se plantean realizar "otro tipo de acciones coordinadas" con otras comunidades autónomas que también tienen huelgas activadas o lo harán próximamente, como Madrid o Andalucía.

Dentro de la Comunitat Valenciana abogan por "juntar las luchas" que se "comparten" como la vivienda, la educación o la dana. "Todos sabemos hasta dónde hemos llegado con este gobierno", han recalcado. Además, han condenado las cargas policiales en la Universidad Complutense de Madrid porque como ellos, "también están de huelga indefinida" y espera "no volver esas escenas, es condenable e innecesario".

Candela ha denunciado la "parálisis del diálogo" con la Conselleria y ha subrayado la "falta de voluntad" de la administración para "abordar las reivindicaciones docentes pendientes" tras la huelga del curso pasado.

Además, el portavoz ha criticado la postura de Conselleria en la última reunión: "El secretario autonómico, Daniel McEvoy, nos dijo que había voluntad de negociación, pero no hizo ningún gesto por incluir los temas en el calendario, por lo que entendemos que no hay voluntad política de continuar".

"La Junta de Portavoces (donde se presentó el calendario-- marca una antes y un después en cuanto a la voluntad de negociación y, por tanto, nos aboca a continuar las movilizaciones en las que ya estamos trabajando".

"CAMINO DE MOVILIZACIÓN"

Para el delegado sindical de UGT-PV Kilian Cuerda, se "ha roto la confianza y la buena fe negociadora" y ha criticado que se "dinamiten todos los puntos y voluntad de acuerdo". Además, ha recordado las acciones impulsadas hasta el momento y ha trasladado que "se ha de construir un camino de movilización y de lucha que demuestre que no pueden insultar al diálogo, al profesorado, a la comunidad educativa y romper todo tipo de acuerdo".

Y el secretario de Educación Pública de CCOO, Óscar Ortiz, ha asegurado que se mantendrá la exigencia en las próximas reuniones: "Haremos toda la presión posible para recuperar las negociaciones y continuar hasta llegar al punto en el que los docentes valencianos quieren estar", ha concluido.

Por parte de la Conselleria, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha dicho que le llama "poderosamente la atención" que los sindicatos hablen de falta de voluntad de diálogo. "No podemos retomar unas negociaciones que nunca se han roto. Nosotros hemos estado negociando desde hace muchos meses, en julio continuamos negociando y hemos planteado un calendario de 47 mesas; es decir, ellos afirman que la negociación se ha roto y nosotros negamos la mayor: la negociación en ningún un momento se ha roto. La Conselleria sigue negociando y está dispuesta a negociar cualquier tema".

Además, ha enfatizado que la Generalitat esta cumpliendo los acuerdos que sí suscribieron los otros dos sindicatos presentes en la Mesa Sectorial (ANPE y CSIF), como la subida salarial a los docentes, que "en el mes de septiembre han visto cómo en su nómina ya se han incrementado esos 75 euros, que serán 200 en breve". Por ello, ha invitado a STEPV, CCOO y UGT a sumarse. "Ese sería un buen paso", ha insistido.

Para la administración, este aumento salarial "sitúa a los docentes de la Comunitat Valenciana entre los mejor pagados de España" y el Consell "ha hecho una apuesta muy importante, muy valiente, y poniendo muchísimo dinero encima de la mesa".

MacEvoy ha reivindicado "los cauces legítimos de negociación" y ha recordado que en las mesas "hay unas fuerzas sindicales que legítimamente son elegidas por los trabajadores del sector docente". "De hecho, el 3 de diciembre hay elecciones sindicales y esos representantes se sientan a estas mesas a las que son convocados y ahí pueden plantear absolutamente cualquier tema sin ninguna cortapisa en absoluto", ha reiterado.

Aquí ha subrayado que el próximo encuentro es "precisamente para trasladarles nuestra voluntad de negociar e insistirles en que en esas reuniones se pueden tocar cualquier tema que estimen oportuno". "La consellera ha convocado a las cinco fuerzas con representación en la Mesa Sectorial, porque la Conselleria en ningún momento ha dado por rotas las negociaciones, más bien, al contrario, nuestra voluntad inequívoca es seguir abiertos a la negociación y a no esquivar ningún tema".

"NO TENEMOS NINGUNA LÍNEA ROJA"

Preguntado por posibles temas que "bloqueen" el acuerdo, el secretario autonómico ha recalcado que por su parte "ninguno". "No tenemos ninguna línea roja, salvo el estricto cumplimiento de la ley y, obviamente, del programa electoral con el que concurrimos a las últimas elecciones y fuimos la fuerza más votada", ha observado en referencia a las demandas de los sindicatos impulsores de la huelga sobre la Ley de libertad educativa y el valenciano en la enseñanza.

"Lo que no se puede ser --ha continuado-- es, por la vía de las negociaciones, intentar sustituir las potestades que tienen atribuidas los cortes valencianas, como es la redacción y promulgación de leyes".