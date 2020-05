Soler dice que la Generalitat tiene hoy día la "liquidez adecuada" para afrontar los gastos Covid

La factura de la pandemia asciende hasta el momento a 363,24 millones de euros, ya gastados o comprometidos

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha afirmado este viernes que la Generalitat Valenciana, pese a la "insuficiencia financiera" estructural derivada de la infrafinanciación, está en estos momentos "en condiciones de garantizar un escenario de liquidez adecuada durante estos meses ante las actuaciones de emergencia y el pago a pymes y proveedores".

Así lo ha afirmado en su comparecencia en Les Corts para informar de las acciones realizadas desde su departamento con motivo de la pandemia de la Covid-19, en la que ha explicado la situación de las arcas públicas.

Este mismo jueves, ha señalado, se ingresaron 575 millones de euros adicionales a los 350 millones ya recibidos de la liquidación de 2018, todo ello suma el 50% de la liquidación de ese ejercicio. También ha puesto en valor que el pago de la actualización de las entregas a cuenta ha supuesto ingresar 223 millones en dos pagos en marzo y abril, y la activación del FLA ordinario del primer y segundo trimestre permite disponer de 128 millones.

Soler ha explicado que el 'president' cifró en 2.200 millones las necesidades de liquidez en el primer semestre del año y ahora la Generalitat, incluyendo los recursos adicionales transferidos desde el Gobierno para la Covid ya dispone de 1.998 millones para hacer frente a la crisis sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas.

Todos los recursos se incrementan, ha dicho, con el fondo no reembolsable de 16.000 millones que el Gobierno distribuirá entre las comunidades, para atender los gastos derivados de la pandemia y ha destacado que "por primera vez los criterios de reparto son las personas, una revolución conceptual, un hecho sin precedentes en la España autonómica".

En cuanto a los pagos, ha explicado que la Generalitat ha abonado del 1 de marzo al 30 de abril 1.952 millones en subvenciones y facturas pendientes con proveedores. "En la actualidad la Generalitat dispone en caja de cerca de 2.000 millones de euros de liquidez, a los que habrá que añadir 1.550 millones si finalmente el extra FLA se concreta", ha dicho Soler, que "permiten por ahora afrontar los gastos Covid".

363 MILLONES DE "GASTO COVID"

Soler ha desgranado el gasto que han conllevado las actuaciones frente a la pandemia, una factura que asciende actualmente a 363,24 millones de euros, ya gastados o comprometidos por la Generalitat, con datos hasta el 30 de abril.

Las acciones de atención a la emergencia sanitaria son las que han aglutinado la inversión más elevada, con 152,08 millones de euros, el 42% del total. Destaca el importe destinado a compra de material sanitario y equipamiento (98,5 millones).

El segundo mayor bloque de medidas en volumen de inversión es el destinado al impulso de la actividad económica, con 130,8 millones, el 36% del total de fondos. Aquí se incluyen los 57 millones para ayudas a autónomos, 33 millones en ayudas a trabajadores afectados por un ERTE, entre otras.

En materia de inclusión, investigación y cooperación, las medidas implementadas han supuesto 48,3 millones, destacando el refuerzo de la Renta Valenciana de Inclusión con 18,7 millones. A educación, cultura y nuevas tecnologías se han destinado 26,6 millones y la medida con mayor dotación ha sido la destinada a ayudas a centros de Educación Infantil de 0 a 3 años (16,6 millones). En cuanto a la limpieza, información y otros gastos, han supuesto 5,46 millones y se incluye aquí la limpieza y desinfección de instalaciones públicas.

Hacienda, ha dicho, "es un departamento que se mueve entre bambalinas" pero imprescindible para poner en marcha las medidas para afrontar la crisis de la Covid-19, y una de sus primeras medidas fue la implantación de un plan de teletrabajo que ha permitido que la administración no se haya parado.

LA OPOSICIÓN PIDE REVISAR EL PRESUPUESTO

El 'popular' Rubén Ibáñez, ha afirmado que el conseller "ni tiene crédito ni credibilidad" y ha criticado que en época del PP aludiera al FLA como "estafa" y ahora diga que "da oxígeno". Además, le ha preguntado si ha enviado un plan de ajuste al Gobierno para poder recibirlo.

Además, ha cuestionado que "saque pecho" de los 363 millones gastados para combatir la Covid, cuando se trata "del 1,7% del presupuesto" valenciano. "Para venir con mentiras no hace falta que comparezca", ha concluido.

El diputado de Cs Tony Woodward ha recordado a Soler que es "el consellers de los superpoderes, el que maneja el dinero" pero tras su discurso no sabe si "llorar, temblar o reír" porque se ha dejado "lo más importante: qué partidas recorta, es que no sabemos nada".

Ha recordado que su grupo siempre ha criticado por "ficticios" las cuentas y ha lamentado que no haya anunciado una "reordenación" de las mismas y que se sigan comprometiendo gastos "que no son imprescindibles". Le ha propuesto que los presupuestos de 2021 sean "de base cero", es decir, que eliminen partidas "obsoletas e improductivas" y se reoriente el gasto a "lo que de verdad importa". "El copia y pega de los últimos cinco años no sirve", ha advertido.

La diputada de Vox Ana María Cerdán ha instado a Soler a empezar a trabajar en la modificación del presupuesto de 2020 y también le ha preguntado "cuál es su plan, A, B o C, respecto a la asfixia financiera y de liquidez".

"Necesitamos reducir el gasto", ha dicho, reclamando que se estudien todas las partidas para que las prioridades sean la salud, la recuperación económica y que "el sistema financiero salga de la UCI". Asimismo, le ha exigido "información de todos los contratos que se están haciendo" durante esta crisis.

COMPROMÍS CUESTIONA EL REPARTO DEL FONDO GLOBAL

Aitana Mas (Compromís) ha destacado el esfuerzo realizado desde el Consell en esta crisis pero ha subrayado que no comparte el "optimismo" respecto al fondo global de 16.000 millones, porque los valencianos siguen siendo "los pagafantas" mientras reciben "dos duros" cuando otras comunidades que han hecho dumpling fiscal o desmantelado la sanidad pública recibirán más fondos.

Al respecto, el socialista José Muñoz ha destacado que los criterios son "públicos y comparables" y aunque le "molesta" que comunidades como Madrid "hagan dumping fiscal" el Gobierno está priorizando a las personas: "El problema no son los madrileños, son sus gobernantes, y un gobierno responsable no puede dejar caer a nadie".

Ferran Martínez (Unides Podem), por su parte, ha destacado el "esfuerzo enorme" realizado para obtener financiación y ha indicado que la opción fácil habría sido "lavarse las manos y descargar responsabilidades en el Gobierno".

SOLER RESPONDE: REDUCIR CARGOS NO ES LA SOLUCIÓN "MÁGICA"

En su réplica, el conseller ha respondido a las peticiones de la oposición de reducir altos cargos y personal eventual para ahorrar dinero y destinarlo a combatir la crisis y ha señalado que no es "el bálsamo de Fierabrás, la poción mágica que todo lo cura". Además, ha criticado que lo propongan quienes una vez en el Gobierno de otras regiones no lo llevan a cabo.

Asimismo, ha indicado que los contratos suscritos se van subiendo de forma sistemática a la web, aunque en las circunstancias actuales "el ritmo es el que es, porque las manos son las que son", y ha señalado que se hablará de las modificaciones presupuestarias.