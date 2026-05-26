STEPV, CCOO y UGT esperan mejoras satisfactorias por parte de Educación que "puedan ser avaladas por el profesorado"

Un grupo de personas se concentra frente a la Conselleria de Educación. Archivo. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han llegado esta tarde a las 16.00 horas a la nueva mesa de negociación con la Conselleria de Educación con la esperanza de arrancar "mejoras que puedan ser satisfactorias" para que una mayoría calificada de los docentes puedan avalarlo". En este sentido, remarcan que "salga lo que salga de la negociación, ha de ser avalado por el conjunto del profesorado".

Así lo ha recalcado a la entrada el coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, quien ha manifestado su voluntad de que sobre la mesa pueda volver a estar el tema de las retribuciones pese a que otros dos sindicatos --ANPE y CSIF-- firmaron un acuerdo en esta materia con la administración, al tiempo que ha reconocido que esto es "un obstáculo".

En este sentido, y tras la ruptura de la unidad sindical que las cinco organizaciones --STEPV, CSIF, CCOO y UGT, que convocan la huelga indefinida, y ANPE, que la apoya--, los sindicatos no firmantes pedirán que se les aclaren los términos de la cláusula de revisión del complemento autonómico ligada al IPC, ya que lo que manifestó durante la reunión "en voz alta" el equipo de la Conselleria "no casa" con lo que dice, por ejemplo, CSIF, con lo que temen que haya podido haber "mala fe negociadora".

Para Candela, "el interés que tenían CSIF y ANPE desde el principio era el tema retributivo", y ahora lo han conseguido" cree que en l resto de temas "serán unos convidados de piedra y la negociación será entre los tres sindicatos que hemos tenido desde el principio el interés de bajar las ratios, reducir la burocracia, mejorar las plantillas y promocionar el valenciano".

Desde CCOO PV, la secretaria general de Educación, Xelo Valls ha lamentado el acuerdo "cerrado en falso" y ha llamado la atención sobre el hecho de que los tres sindicatos no firmante no han renunciado a sus reivindicaciones: "Nosotros estamos en el mismo lugar". Asimismo, ha reiterado la necesidad de que el profesorado avale los posibles acuerdos.

Finalmente, la responsable de Ensenyament del sindicato UGT PV, Maite Tarazona, ha expresado su esperanza de que la Conselleria "se centre en los puntos que quedan, que para nosotros son muy importantes: ratios y plantillas porque son los que dan calidad al día a día de la educación".

A las puertas de la Conselleria, y mientras se celebra esa reunión, se dan cita manifestantes que corean lemas pidiendo la dimisión de la consellera de Educación, Carmen Ortí, y también se escucha el grito de "ANPE y CSIF fora d'ací".