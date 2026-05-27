Suben las temperaturas en el interior en un miércoles con máximas de 30 grados en Castelló

Archivo - Una mujer se abanica durante la ola de calor - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los cielos continuarán poco nubosos o despejados durante este miércoles en la Comunitat Valenciana, con temperaturas en ligero ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. No se esperan fenómenos meteorológicos significativos.

En las capitales de provincia, los termómetros oscilarán entre 30 y 16 grados en Castelló de la Plana, 28 y 16 grados en València y 27 y 16 grados en Alicante, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En general soplará viento flojo de dirección variable a primeras y últimas horas del día, con predominio durante las horas centrales de la componente este con intervalos de moderado.

Por su parte, el nivel de preemergencia de riesgo de incendios forestales para este miércoles es alto (naranja) en el norte de Alicante y en toda la provincia de Valencia; bajo-medio (verde) en el resto de la Comunitat, informa el 112.

El calor se mantendrá este jueves con un aumento ligero de las temperaturas máximas, que ya marcarán 32 grados en Castelló de la Plana y 30 en València, mientras las mínimas no bajarán de 17 grados, de acuerdo a la predicción de Aemet.