La subida de precio de la vivienda se intensificó en 2024 en Valencia, con menos compraventas tras la dana

El sector cree que tras las inundaciones puede disminuir la demanda extranjera en toda la provincia y cambiar la forma de construir

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El mercado inmobiliario valenciano ha constatado una "intensificación del crecimiento de precios de la vivienda" en 2024, que alcanzó los 1.474 euros por metro cuadrado en la compra en el cuarto trimestre del año. Aunque las compraventas en la provincia han llegado a niveles próximos a 2022, que fueron los mayores resultados de los últimos 17 años, al final del ejercicio el volumen se ha "resentido" debido a la dana del pasado 29 de octubre.

Más allá de la compraventa, el alquiler sigue siendo el mayor problema para el acceso a la vivienda, con precios que alcanzan nuevos máximos en la serie histórica en la provincia y en la ciudad de València --12,5 euros por metro cuadrado--, donde ya se ofertan casi tantas habitaciones individuales como viviendas.

Estas son algunas de las conclusiones del informe sobre el Mercado Inmobiliario de Valencia del cuarto trimestre de 2024, elaborado por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (Coapi). Su presentación este miércoles ha contado con la participación del vicepresidente y portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia, Vicente Díez; el director de la Cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, Luis Fabra; y el vocal de la Junta de Gobierno de APIVA, Lluis Planells.

En el mercado de compraventa, "los precios cada vez están creciendo con mayor intensidad", ha advertido Luis Fabra, pero todavía lejos de los máximos del boom inmobiliario, ya que según el experto la subida en estos ochos años se está desarrollando con "bastante racionalidad".

El importe medio del metro cuadrado en la provincia de Valencia ha sido de 1.474 euros, un precio similar al del segundo trimestre de 2011. Este dato es un 2,6% superior al del tercer trimestre de 2024 y un 9,1% con respecto al último trimestre de 2023. En la ciudad de València el precio medio ha sido de 2.343 euros el metro cuadrado, el máximo histórico. Supone un incremento del 3,4% trimestral y un aumento interanual del 13,1%.

En cuanto al volumen de operaciones, durante 2024 se han registrado un total de 38.770 compraventas con un incremento interanual del 5,7%, a escasa distancia del máximo más próximo, registrado en el segundo trimestre de 2023 cuando el acumulado fue de 39.259. En el último trimestre, se contabilizaron 10.363 compraventas en la provincia, con un incremento del 1,2% con respecto al tercer trimestre y de un 30,4% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

En la ciudad de València, el número de compraventas durante el último trimestre de 2024 fue de 2.694, con un incremento del 5,4% si se compara con los tres meses anteriores y con una mejora del 24,2% en relación al mismo trimestre de 2023, completando las 9.844 operaciones interanuales, lo que supone un descenso interanual del -1,2%.

IMPACTO DE LA DANA

Mientras que en octubre se registraron 4.313 compraventas de vivienda en la provincia, la cifra cayó a 2.980 en noviembre, justo después de la dana, cuando "lo normal es que en noviembre hubiese habido más compraventas". La actividad fue menor respecto a otros meses y el resto de provincias debido a la catástrofe, según los agentes inmobiliarios.

Vicente Díez ha destacado que este descenso está relacionado con las pérdidas económicas de la población, el cierre de notarías e inmobiliarias, el miedo a comprar en las zonas afectadas o el desconocimiento de la población extranjera de que la catástrofe sólo tuvo consecuencias directas en unas zonas concretas de la provincia.

Díez ha señalado que aún no se disponen de los datos de los últimos meses del año por municipios, pero que se verá un claro descenso en toda la zona inundada, y ha apuntado a que Coapi está analizando qué efectos supondrá a medio y largo plazo. "Creemos que incluso puede afectar de alguna manera a la demanda extranjera, porque muchos no atribuyen la dana a una zona concreta y la generalizan incluso a la ciudad". Planells y Díez consideran que, en cambio, la mayoría de vecinos no querrán abandonar sus municipios a pesar de lo sucedido.

Asimismo, han apuntado que "algún promotor ha descartado realizar promociones en esa zona" y que "personas que no viven en esos pueblos se plantean ahora elegir la Horta Nord en lugar de Sud. "También puede haber un cambio de parámetros en la construcción y que se intente evitar la compra en plantas bajas", han agregado, antes de reivindicar "medidas para que esto (la inundación) no vuelva a suceder".

Precisamente, la demanda extranjera tiene un creciente papel en el mercado inmobiliario y en el cuarto trimestre de 2024 se alcanzó el porcentaje más alto de compraventas por parte de personas extranjeras en la Comunitat Valenciana, un 29,6%. En la provincia de Valencia el peso de las operaciones inmobiliarias realizadas por personas de otros países es del 13,8%.

VIVIENDA EN ALQUILER

Por otra parte, los precios del alquiler siguen en aumento y el precio medio en la provincia de Valencia durante diciembre de 2024 fue de 12,4 euros el metro cuadrado, nivel máximo de la serie histórica tras incrementarse un 1,1% con respecto al anterior trimestre y un 15,2% si se compara con un año antes.

En la ciudad de València, el precio medio del metro cuadrado fue de 14,9 euros al cierre del año, también máximo de la serie histórica con un aumento trimestral del 4,7% y el 12,2% interanual. El alquiler mensual medio en la ciudad en el último trimestre fue de 1.656 euros.

Por primera vez, el informe incluye datos sobre el alquiler por habitaciones en pisos compartidos. En enero de 2024 se registraron 3.983 ofertas de habitaciones en portales inmobiliarios en la provincia de Valencia, frente a las 4.293 viviendas en alquiler ofertadas en diciembre. Así, Fabra ha destacado cómo estas dos cifras están acercándose.

Por su parte, el número de alquileres turísticos en Valencia municipio ha sido de 7.976 en 2024, con un incremento anual del 35,4%.

"EFECTO EXPULSIÓN"

Luis Fabra ha indicado que el coste del alquiler está en torno al doble de la cuota hipotecaria mensual media de una vivienda. "Se está generando un efecto expulsión en el mercado del alquiler", tanto de personas que optan por el mercado de compraventa, si tienen los ahorros, como de personas que se trasladan al área metropolitana en lugar de la capital.

Díez, Fabra y Planells reconocen las dificultades de la población en el acceso a la vivienda. Planells ha señalado que el alquiler es "el gran problema": "Hay un incremento de la población, la vivienda está a unos precios que prácticamente no se corresponden con los ingresos medios de la provincia".

"A corto y medio plazo no va a cambiar nada, más bien lo contrario", ha advertido Luis Fabra, que insiste en que estos precios se deben a la escasez de oferta y rechaza fórmulas como la limitación de precios del alquiler. Frente a ello, ha señalado que es "fundamental" generar seguridad jurídica y deha apostado por incentivos, sobre todo fiscales, para sacar viviendas al mercado.

En el mercado de compraventa, "claramente se constata que la demanda de vivienda es muy superior a la capacidad de oferta", y ha abogado por favorecer la disponibilidad de suelo y de mano de obra, la construcción de vivienda pública, así como de un plan de ayuda para fomentar "un cambio de modelo productivo de la vivienda".