Policía Local de Alberic - ALBERIC

VALÈNCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Alberic han detenido a un hombre, reincidente, acusado de cometer dos robos en la localidad valenciana de Alberic, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

El arresto tuvo lugar la pasada semana, el 10 de julio, sobre las 15 horas, tras haber tenido lugar los dos hurtos en Alberic.

Según ha explicado la Policía Local, "la colaboración ciudadana fue clave en la identificación y la detención del individuo, porque nos permitieron actuar de manera inmediata".

Así, después de recibir el aviso, la Policía investigó al sospechoso y consiguió identificarlo y detenerlo. Finalmente, el cuerpo policial puso al detenido a disposición de la Guardia Civil, quien ha confirmado su entrada en prisión.