Detienen a un hombre por degollar a su mujer en Dénia (Alicante)

Actualizado 22/10/2019 13:05:27 CET

ALICANTE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Dénia (Alicante) han detenido esta madrugada de martes a un hombre de 54 años como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 44 años que ha muerto degollada. La hija de la víctima, de 11 años, estaba en la vivienda en el momento de los hechos.

La mujer se encontraba en el sistema de seguimiento de los casos de violencia de género Viogen valorada como riesgo de grado medio, según han informado desde la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

El presunto asesino ha accedido a la vivienda con una escalera, por lo que ha cometido también allanamiento. La Policía cree que compró la escalera y el cuchillo ayer lunes y actuó, por tanto, de forma premeditada.

La subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, ha afirmado, durante la concentración de repulsa por este nuevo caso de violencia machista, que la víctima figuraba en Viogen valorada como de riesgo de grado medio, lo que implica seguimiento de la víctima, vigilancia aleatoria y seguimiento de Servicios Sociales y Centro Mujer 24 horas. "Creo que el sistema no ha fallado", ha sostenido, aunque ha reconocido que sí lo ha hecho "algún resorte", que está siendo "evaluado hoy".

Así, ha anunciado que esta semana se realizará una mesa de violencia de género para estudiar "este caso" y saber "qué ha fallado" o "qué ha podido fallar". "Ha habido dos quebrantamientos de condena", ha agregado Poblador, que ha explicado que la mujer contaba incluso con el 'teléfono atenpro': "Tenía todo lo que el sistema podía ofrecerle".

Por su parte, la responsable de Violencia de Género de Subdelegación, Modes Salazar, ha incidido sobre este caso en que "hace dos Navidades" se registró un "incidente grave" y "a partir de ahí se puso la denuncia, que él no había tolerado en ningún momento".

Además, ha precisado que tenía orden de alejamiento, como medida cautelar mientras la sentencia era firme, tanto hacia la niña como hacia la madre. Salazar ha añadido que la mujer fue valorada el pasado 1 de octubre como riesgo de grado medio.

La subdelegada ha lamentado que la Comunitat Valenciana suma siete víctimas este año, cinco de la cuales en la provincia de Alicante, --una en la de Valencia y otra más en la de Castellón-- y que en toda España hay ya 48 víctimas reconocidas y cuatro en estudio.

Preguntada por esa situación, ha negado que ello suponga que en Alicante "haya menos protección", porque el trabajo de las policías es "excelente" y los protocolos de colaboración están "funcionando". "Es el sinsentido de algunas mentes y cabezas", ha mantenido.

COMPRÓ EL CUCHILLO Y LA ESCALERA AYER

Por su parte, el comisario provincial, Alfonso Cid, ha explicado que el presunto asesino está detenido y que se sospecha que compró ayer mismo el cuchillo de carnicero con la que ha agredido a la mujer y la escalera de dos tramos, con unos tres metros de longitud, con la que ha accedido a la vivienda. Por ello, la Policía Nacional considera que ha actuado de manera premeditada.

Cid ha explicado que la víctima presenta heridas en las manos, en un intento de resistencia, aunque ha apuntado que el ataque lo ha llevado a cabo cuando la víctima dormía. Además, ha recordado que la hija de la víctima, una menor de 11 años, estaba en la vivienda en el momento del crimen y que el agresor le ha pedido que avisara a la Policía.

El hombre ha aguardado en la vivienda la llegada de los agentes. Se está a la espera de que preste declaración en comisaría. El comisario ha indicado probablemente pase a disposición judicial mañana miércoles.

FULGENCIO: NO PUEDE HABER "MEDIAS TINTAS"

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, que ha participado en un acto de condena en València, ha aseverado que, en violencia de género, no puede haber "medias tintas". "Tenemos que ser unánimes, el conjunto de la sociedad para condenar" estos hechos, ha instado.

"No puede haber ningún género de duda, no se puede estar desde ningún interés político cuestionando si esto es violencia no sé de qué tipo", ha dicho Fulgencio, que ha insistido en que la condena deber ser "firme".

LUTO OFICIAL EN DÉNIA

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Dénia ha informado de que se ha decretado un día de luto oficial por la muerte de la mujer.

(EUROPA PRESS COMUNITAT VALENCIANA)



-. Firma: RPV/SZJ .-