Tamarindos dedica su falla al Maratón de València y opta a ser la "más larga jamás plantada"

Falla Tamarindos dedicada a la Maratón de Valencia - CÁRNICAS SERRANO

VALÈNCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Falla Manuel de Falla-Tamarindos ha dedicado su falla al Maratón de València, que con 42 metros de altura opta a ser la falla "más larga jamás plantada" de València.

La comisión ha recibido este lunes la visita de diversas autoridades con motivo de la presentación del monumento. La Fallera Mayor de València, Carmen Pradas; acompañada por su corte de honor, la alcaldesa de València, María José Catalá; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la concejala de Deportes de València, Rocío Gil, han visitado la falla de Tamarindos, según ha informado responsables de la iniciativa en un comunicado

Durante la visita, las autoridades han podido conocer de cerca el monumento que la comisión ha plantado bajo el lema 'World Record', una propuesta que rinde homenaje al Maratón de València y que, con sus 42 metros de longitud, aspira a ser la falla "más larga jamás plantada".

El diseño recrea la línea de meta de la carrera Trinidad e incluye el arco final, los cronómetros y la pasarela azul situada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El acto ha contado con la presencia de representantes del Maratón de València, entre ellos el presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao, que además cuenta con su propio 'ninot' dentro del monumento. También está representado en la falla el atleta del Club de Atletismo Cárnicas Serrano, Luis Félix Martínez. El evento ha estado marcado por la intervención del 'speaker' oficial del maratón, que ha recreado el momento de la salida de la prueba con sus "habituales ánimos a los corredores".

La escena fallera incluirá 'ninots' de algunas de las figuras más representativas vinculadas a la prueba, como Paco Borao, Juan Roig, el propio 'speaker' del maratón, atletas del club Cárnicas Serrano, representantes de medios de comunicación, el operario encargado de pintar la línea del recorrido y distintos perfiles de corredores populares.

La falla, que pertenece a cuarta categoría, opta al premio de Ingenio y Gracia que otorga la Junta Central Fallera (JCF). Desde su comisión han manifestado que con esta iniciativa han buscado "poner en el foco a las fallas con menor presupuesto demostrando que con ingenio y originalidad se pueden hacer monumentos novedosos".

El monumento cuenta con el apoyo de algunos de los principales patrocinadores del Maratón de València Trinidad Alfonso Zurich, como Teika, Patatas Meléndez, Isaval, New Balance y Cárnicas Serrano. "Su colaboración ha permitido que el proyecto alcance las dimensiones necesarias para aspirar a convertirse en la falla más extensa de la historia", han apuntado.