Tardeo Remember volverá a La Pérgola el 2 de mayo con dj's de los 1990 y 2000

Tardeo Remember - LAPÉRGOLA

VALÈNCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Pérgola de la Marina Norte de València volverá a acoger, el próximo sábado 2 de mayo a partir de las 17 horas, una nueva edición de Tardeo Remember, una de las citas más destacadas del calendario musical remember en la Comunitat Valenciana, con reconocidos dj's de la escena remember valenciana.

El evento se prolongará durante toda la tarde y la noche "sin pausa" e invitará a revivir la música de los años 1990 y 2000, reuniendo a varias generaciones en torno a los grandes éxitos que marcaron una época. Combinará nostalgia, energía y el mejor ambiente como punto de encuentro para los amantes del sonido remember, avanzan los organizadores.

El cartel de Tardeo Remember reunirá a dj's de la escena remember valenciana, que ofrecerán un recorrido musical por los himnos de las salas y discotecas que marcaron la historia de la música electrónica en la Comunitat.

Pincharán Víctor Pérez (Homenaje a la Ruta / The Face), Vicente Ferrer (Bananas / Sonido de Valencia), Loren Donat (Azza / Palau Alameda), Inma Eyes (Dona Festival / PRODJ), José Cabedo (PRODJ, Tardeo Remember), DJ Joan (PRODJ), Jesús Brisa (Espiral), Arturo Roger (A.C.T.V.) El recinto dispondrá de zona gastronómica con food-trucks, permitiendo a los asistentes merendar o cenar sin abandonar el recinto. Entre los servicios disponibles habrá barras, baños, seguridad privada, servicio sanitario con ambulancia, punto de agua y merchandising oficial de Tardeo Remember y Homenaje a la Ruta (marcas registradas).

Las entradas se pueden adquirir en la web www.vpcultural.com. El día del evento habrá venta en taquilla al precio vigente.

Tardeo Remember está organizado por Valencia Promotor Cultural, con la colaboración de Fotur, Ayuntamiento de València, Turisme Comunitat Valenciana, Actitud Mediterránea, Visit València, Valencia Music City, Promfest, PRODJ y Consumo Moderado.