Temperaturas con pocos cambios este domingo en la Comunitat Valenciana, con máximas por encima de 33 grados

Archivo - Una persona toma el sol en La Marina de València - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana registrará este domingo temperaturas con ligeros cambios: las máximas por encima de 33 grados y las mínimas sin bajar de 23 en la mayor parte del territorio.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para este domingo no se esperan fenómenos meteorológicos significativos ni hay avisos activados en la Comunitat Valenciana.

Predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. En el litoral soplará viento del noreste moderado; en el resto, viento flojo de dirección variable, con tendencia en las horas centrales a componente este con intervalos de moderado por la tarde.

En las capitales de provincia, los termómetros oscilarán este domingo entre 33 y 23 grados tanto en Alicante como en Castelló de la Plana y entre 31 y 22 grados en València.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales es alto (naranja) en el sur de Alicante y el interior de Valencia y Castellón; bajo-medio (verde) en el resto de la Comunitat Valenciana, informa el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Para este próximo lunes, Aemet prevé temperaturas máximas elevadas en el interior de la provincia de Valencia, de nuevo con cielos poco nubosos y viento flojo.