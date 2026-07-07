Los termómetros superan a medianoche los 30 grados en la Comunitat Valenciana

Temperaturas a las 00.00 horas en la Comunitat Valenciana - AVAMET

VALÈNCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha vivido una noche calurosa con termómetros que a las 00.00 horas han superado los 30 grados en municipios de las provincias de Valencia y Alicante, según los datos de AVAMET.

En Dénia (Alicante) y Palma de Gandia (Valencia), las estaciones de medición han registrado a medianoche 33 grados, mientras que en Pego (Alicante) y Xàtiva (Valencia) el mercurio a esas horas marcaba 32 grados. También a las 00.00 horas, Canals (Valencia) y Oliva (Valencia) han estado a 31 grados.

Con calor pero por debajo de los 30 grados, la temperatura a las 00.00 horas era de 29 grados en València (Valencia), Alzira (Valencia), Peñíscola (Castellón), Benaguasil (Valencia) y Otos (Valencia), y de 28 grados en Alicante (Alicante), Castelló de la Plana (Castellón), Benidorm (Alicante) y Costur (Castellón). La medianoche ha traído temperaturas de 27 grados en Orihuela (Alicante) y Onda (Castellón) y de 26 grados en Elx (Alicante), Petrer (Alicante), Alcoi (Alicante), Requena (Valencia) y Castellfort (Castellón).

Más allá de la temperatura exacta de las 00.00 horas, las mínimas durante la madrugada no han llegado a los 30 grados pero sí se ha superado el umbral de los 25 grados en muchos municipios de la Comunitat Valenciana. Así, el hecho de no bajar de los 25 grados otorga el calificativo de noche tórrida.

En concreto, según los datos de AVAMET, la temperatura mínima más alta se ha detectado en Benissa (Alicante), con 29,2 grados. Le han seguido Calp (Alicante) con 28,5 grados, Xàbia (Alicante) y Sagra (Alicante) con 27,4 grados, Benissa (Alicante) con 27,2 grados y Xàbia (Alicante) y Parcent (Alicante) con 27,1 grados.

La noche ha dado paso a una jornada de martes en la que la Comunitat Valenciana se encuentra en alerta por el calor y algunos municipios en el sur de Valencia esperan alcanzar los 42-44ºC, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El litoral sur tiene activo el aviso rojo por calor.

Las noches cálidas están sucediéndose desde junio. Según ha explicado la Oficina Estadística del Ayuntamiento de València este martes en la red social X, las noches de junio de 2026 han sido cálidas y, salvo dos días, las temperaturas mínimas han superado la media de las mínimas del periodo 1991-2020, con una anomalía de hasta 4,4 °C el 27 de junio.

Además, la temperatura mínima más alta del mes de junio en la ciudad de València ha sido 24,9 ºC, que supone segundo valor más alto para un mes de junio del que hay registro.