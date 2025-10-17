Toni Pérez confía en que el Sabadell "mantenga empleo, oficinas y financiación" en Alicante tras fracasar la OPA de BBVA

Archivo - El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (d), en una reunión con el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu (i) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha mostrado este viernes su "confianza" en que el Banco Sabadell "mantenga e incluso mejore el empleo, las oficinas y la financiación a las empresas y particulares" de la provincia tras la decisión de los accionistas de esta entidad de rechazar la OPA del BBVA.

A través de un comunicado, el dirigente alicantino ha mostrado su "absoluto respeto" a esta decisión y ha vuelto a poner en valor la relación de la entidad bancaria catalana con Alicante: "El Sabadell, que adquirió la antigua CAM, es una entidad profundamente arraigada en la sociedad y el tejido productivo de la provincia de Alicante, por lo que esperamos que esta decisión contribuya a mantener esa implicación y vinculación a nuestra tierra".

En este sentido, Pérez ha señalado que el "mantenimiento de la independencia" del Sabadell "permitirá, en cierta medida, que la provincia de Alicante, que durante unos años albergó la sede de la entidad, mantenga su estatus financiero y su relación preferencial con ella".