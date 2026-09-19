Las tormentas dejan acumulados de 81,8 l/m2 en Xàbia, 68,4 en Ondara y 64,8 en Dénia

Archivo - Estado de la playa de Alicante tras las fuertes lluvias por la Dana ‘Alice’, a 10 de octubre de 2025, en Alicante (España). - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El episodio de fuertes lluvias y tormentas que está atravesando la provincia de Alicante ha dejado acumulados de 81,8 litros por metro cuadrado en Xàbia, según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Ondara (68,4), y en Dénia (64,8) son algunas de las localidades que también han rebasado los 60 litros por metro cuadrado. Por otra parte en Pedreguer se han registrado 47,2 l/m2.

Cabe recordar que, según el último boletín informativo emitido --sobre las 9.30 horas-- por el Centro de Coordinación de Emergencias de Generalitat en el que actualiza sus alertas por fenómenos meteorológicos, hay alerta naranja por lluvias en el litoral norte y litoral sur de Alicante y alerta por tormentas nivel amarillo en el litoral sur de Alicante.

La delegación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana ha señalado en redes sociales que, durante la madrugada y mañana de este sábado, se han registrado chubascos con tormenta muy focalizados, pero que con intensidad muy fuerte, en la provincia de Alicante.