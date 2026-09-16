Las tormentas dejan acumulados de 85 l/m2 en l'Eliana, 76,2 en Torrent y 73,6 en Chiva

Archivo - Una persona camina con un paraguas bajo la lluvia, a 15 de septiembre de 2023, en València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes lluvias han dejado acumulados de 85 litros por metro cuadrado en l'Eliana, 76,2 en Torrent y 73,6 en Chiva, según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Riba-roja de Túria (63,4), Llíria (64,2) y Paterna (67,4) son algunas de las localidades valencianas que han superado los 60 litros por metro cuadrado.

Cabe recordar que hay alerta por tormentas nivel naranja en el interior norte de Valencia, alerta por lluvias nivel naranja en toda la provincia y alerta por tormentas nivel amarillo en el interior sur y todo el litoral de Valencia.

Metrovalencia ha informado en 'X' de que las líneas 1 y 2 se encuentran interrumpidas.