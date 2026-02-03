Torrent celebra el día de Sant Blai "poniendo en valor sus tradiciones, gastronomía y patrimonio cultural"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, visita Torrent con ocasión de la festividad de Sant Blai. - GVA

VALÈNCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Torrent (Valencia) ha celebrado este martes el día de Sant Blai, una de las festividades "más arraigadas y queridas" por sus ciudadanos, en una jornada "marcada por la tradición, la gastronomía y la participación vecinal".

Así, el tradicional 'porrat' de Sant Blai y la III Feria del Chocolate han llenado las calles del centro de la ciudad de ambiente festivo, atrayendo a miles de vecinos y visitantes.

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado el municipio acompañado de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, y de la alcaldesa, Amparo Folgado.

La comitiva ha recorrido diferentes puestos del 'porrat', y ha conocido algunas de las tradiciones típicas de este día, como la bendición de los 'gaiatos' o del aceite utilizado tradicionalmente para curar los problemas de garganta, informan fuentes de la Generalitat y del consistorio.

El jefe del Consell recibió el pasado viernes de la alcaldesa un 'gaiato', un dulce propio de este día, así como una cazuela de 'arròs rossejat', otro de los platos típicos del día de san Blas.

Durante el paseo por los distintos puestos, las autoridades han podido conocer de primera mano la riqueza gastronómica local, con especial protagonismo de los gaiatos de Sant Blai, que cada año se reinventan con nuevas variedades, así como la amplia oferta de la Feria del Chocolate, ya consolidada como uno de los atractivos destacados de estas fiestas.

"LA ESENCIA" DE TORRENT

La alcaldesa de Torrent ha destacado que "Sant Blai es una de las fiestas que mejor representan la esencia de Torrent, una ciudad que mantiene vivas sus tradiciones y que se abre al mundo para mostrar su patrimonio cultural, comercial y gastronómico".

Folgado ha añadido que "estos días Torrent se convierte en un punto de encuentro para miles de personas que vienen a disfrutar de nuestras costumbres, de nuestro comercio y de una gastronomía que es seña de identidad de nuestro pueblo", al tiempo que ha agradecido "la implicación de la Cofradía de Sant Blai, de los voluntarios y de todos los vecinos que hacen posible que estas fiestas sigan creciendo año tras año".

La jornada del día de Sant Blai incluye, además, los tradicionales actos religiosos, con la bendición de los gaiatos en las parroquias de la ciudad, la unción de la garganta con el aceite bendecido en la Ermita y la venta de los populares santblaiets, elaborados de manera artesanal por la Cofradía de Sant Blai. La programación culminará con la solemne procesión en honor al patrón, el recitado del verso a Sant Blai y un espectáculo pirotécnico.