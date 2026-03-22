Torrevieja decreta dos días de luto oficial por el crimen de la menor de tres años

Archivo - Guardia Civil en imagen de archivo - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) ha decretado dos días de luto oficial tras el crimen de violencia vicaria en el que ha sido asesinada una menor de tres años la pasada madrugada en la localidad. Así mismo, se ha convocado para hoy un minuto de silencio.

Así se desprende del decreto aprobado por el alcalde del municipio en el que se manifiesta la "más profunda repulsa y condena" de la ciudad ante este "doloroso suceso".

Como muestra de la solidaridad y el respeto de la ciudad de Torrevieja hacia la familia y allegados de la niña y en señal de duelo, el Ayuntamiento de Torrevieja ha decretado dos días de luto oficial, hoy y mañana. Durante este periodo las banderas exteriores de los edificios municipales ondearán a media asta.

La Guardia Civil está investigando el asesinato de la menor de tres años supuestamente a manos de su padre, un hombre de 40, en Torrevieja, quien luego se habría quitado la vida.

La madre de la menor, una mujer de 36 años, expareja del presunto autor, fue la que avisó en la noche del viernes a la Guardia Civil de que no lograba contactar con él desde hacía unas horas y que temía que el padre pudiera haber hecho daño a su hija, que se encontraba con él.