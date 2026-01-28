Trabajadores protestan contra once despidos en la empresa de automoción F.Segura: "No es falta de trabajo, es de ética"

Concentración convocada frente a F.Segura convocada por CCOO PV y UGT PV - CCOO PV

VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una concentración convocada por CCOO PV y UGT PV ha protestado este miércoles en el polígono Juan Carlos I de Almussafes (Valencia) por el despido de once personas trabajadoras, ya que los sindicatos consideran que no hay "causa objetiva" para la salida de unos empleados que tienen, en algunos casos, más de 50 años y más de tres décadas de antigüedad en la compañía.

"No es falta de trabajo, entendemos que es falta de ética empresarial", ha aseverado el presidente del Comité de Empresa y delegado de CCOO PV, José Manuel Martínez, que ha denunciado que "la empresa alega causas objetivas para extinguir estos contratos" mientras mantiene "una media de 30 trabajadores de empresas de trabajo temporal (ETT) a la semana".

Por ello, compañeros de los trabajadores despedidos se han concentrado de 13.00 a 15.00 horas en la avenida de la Foia del polígono industrial, coincidiendo con la entrada y salida de los turnos de trabajo.

Los sindicatos recuerdan que la empresa F.Segura está presidida por el presidente del clúster de automoción Avia y es proveedora de grandes marcas como Ford, Volvo y Grupo Volkswagen. Cuenta con cerca de 260 empleados, distribuidos en tres centros de trabajo del polígono Juan Carlos I de Almussafes (Valencia).

Martínez ha expuesto que "entre los despidos hay algunos especialmente sangrantes". "Han despedido a tres compañeros de entre 57, 58 y 59 años que llevan desde toda la vida aquí, más de 35 años. Han crecido aquí, se han dejado la salud, el esfuerzo. Lo han hecho todo y los despiden justo a las puertas de la jubilación", ha recriminado.

CCOO PV y UGT reclaman la readmisión inmediata de los once trabajadores despedidos; la apertura de un proceso de negociación "real" con los representantes sindicales y "criterios sociales que protejan a los trabajadores en situación de mayor vulnerabilidad".

"Entendemos que es una estrategia de edadismo empresarial lo que busca es deshacer los salarios dignos y la experiencia para sustituirlos por contratos temporales y precarios", ha lamentado Martínez.