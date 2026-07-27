Una treintena de medios aéreos se incorporan este lunes a las labores de extinción del incendio de la Vall d'Uixó

Helicóptero durante las labores de extinción del incendio forestal, a 26 de julio de 2026, en Betxí, Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Carme Ripollés - Europa Press

VALÈNCIA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha explicado que se prevé que un total de 30 medios aéreos se incorporen este lunes a las labores de extinción del incendio forestal de Vall d'Uixó (Castellón).

En concreto, el dispositivo lo conforman 17 medios aéreos de la Generalitat, diez medios aéreos del Gobierno central, un medio aéreo del Gobierno de Aragón, otro de la Generalitat de Catalunya y uno más desde Baleares.

Además, el puerto de Sagunto (Valencia) está cerrado para facilitar los trabajos de los medios aéreos, según ha informado la Autoridad Portuaria de Valencia.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorlogía ha informado de que las imágenes del satélite Fire Temperature, que detecta focos de calor, muestran en la mañana de este lunes "una señal aún intensa, si bien menos extensa", del incendio entre la Serra d'Espadà, Artana, Eslida, Onda y Tales.

Las imágenes de satélite muestran una gran cantidad de humo sobre el sur de Castellón y el norte de Valencia, aunque se aprecia humo disperso en gran parte de la Comunitat Valenciana y del Mediterráneo occidental procedente del fuego de la Vall d'Uixó y de otros incendios de España y Francia.

Durante toda la madrugada han soplado vientos de ladera descendentes flojos desde la cima de las sierras hasta el fondo de valle y brisas de tierra del noroeste también débiles, con rachas de 10 km/h. El viento irá girando a brisa de mar del sureste a media mañana.

La temperatura en la zona del incendio forestal ha bajado hasta 20 °C a primera hora de la mañana en zonas bajas y alrededor de 18 en zonas de sierra. A lo largo de la mañana irá ascendiendo hasta llegar a 28-30 °C a mediodía.