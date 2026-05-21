Tres detenidos en Benidorm (Alicante) al encontrar 15 kilos de heroína dentro de una maleta en un taxi

Sustancias intervenidas durante la operación - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm (Alicante) a tres hombres de 50 y 62 años acusados de tráfico de drogas tras interceptar a bordo de un taxi cerca de 15 kilos de heroína dentro de una maleta durante un control policial en la zona inglesa de la ciudad.

Tras la práctica de diligencias policiales, los arrestados han sido puestos a disposición del juzgado de guardia, que ha decretado el ingreso en prisión para los tres, según ha informado el cuerpo de seguridad en un comunicado.

Agentes del grupo operativo de respuesta de la Comisaría de Benidorm estaban haciendo un control en una de las vías de la localidad, en la zona inglesa, cuando observaron un taxi en el que viajaban a bordo, además del conductor, tres varones que hacían movimientos extraños como si quisieran ocultar algo.

Ante esta actitud, los policías dieron el alto al coche para realizar las comprobaciones oportunas tanto de las personas que iban a bordo como del vehículo. Una vez procedieron a identificar y practicar un cacheo de seguridad a sus ocupantes, uno de ellos salió a la carrera intentando huir, aunque fue interceptado inmediatamente por los agentes.

Cuando los agentes inspeccionaron el equipaje, localizaron en una maleta diversos paquetes envueltos que contenían heroína, por lo que estos tres hombres fueron detenidos acusados de un delito de tráfico de drogas.

Entre las pertenencias de los arrestados, los policías intervinieron, además, ocho teléfonos móviles de alta gama, una libreta con anotaciones y dinero: 95.000 forintos húngaros, 425 libras turcas y 85 euros.