Tres detenidos en Calp acusados de aislar y manipular durante meses a una anciana para quedarse con su patrimonio

La Guardia Civil con los detenidos en la operación - GC

ALICANTE, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Calp (Alicante) a tres personas, dos hombres de 64 y 67 años y una mujer de 62, por su presunta implicación en un grupo criminal que habría sometido durante meses a una mujer de 91 años a un sistema de "aislamiento", "control" y "manipulación" con el objetivo de apoderarse de su patrimonio. La víctima fue seleccionada por su alto poder adquisitivo y porque residía sola en España.

La investigación, desarrollada por los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Calp, en el marco de la operación 'Confide', se inició tras la denuncia presentada por los hijos de la víctima, quienes alertaron del progresivo aislamiento al que era sometida su madre y de la influencia que varias personas ejercían presuntamente sobre ella.

Las pesquisas permitieron descubrir un 'modus operandi' estructurado en varias fases, dirigido a controlar progresivamente a la víctima y obtener tanto su dinero como el acceso a su patrimonio, según ha indicado la Benemérita en un comunicado.

En una primera fase, los presuntos autores habrían procedido a aislar a la mujer de su entorno, aprovechándose de que residía sola en España y que sus familiares vivían en el extranjero. Para ello, supuestamente cambiaron las cerraduras de su vivienda, retuvieron su pasaporte y bloquearon los contactos telefónicos de familiares y amigos.

Asimismo, habrían instalado presuntamente una cámara de videovigilancia en las zonas comunes del edificio, orientada hacia la puerta de su domicilio, con el objetivo de controlar las visitas que recibía.

Además, supuestamente desviaron la correspondencia bancaria y personal de la víctima a un buzón exterior controlado por el grupo, lo que impedía que tuviera conocimiento de sus asuntos financieros y personales.

Como parte de este mecanismo de control, los ahora detenidos colocaron presuntamente sus propias fotografías repartidas por la vivienda de la anciana, una actuación que los investigadores consideran que podría haber sido utilizada para condicionar psicológicamente a la víctima y reforzar una falsa imagen de vínculo afectivo y de importancia de estas personas en su vida.

Bajo este control constante, los investigados acompañaban sistemáticamente a la mujer a diferentes sucursales bancarias para realizar retiradas periódicas de dinero en efectivo.

Esta circunstancia llamó la atención de sus conocidos, ya que la víctima tenía sus recibos domiciliados y realizaba los pagos habitualmente mediante tarjeta bancaria, por lo que no parecía existir una necesidad que justificara la extracción continuada de tales cantidades de efectivo.

De acuerdo con la Guardia Civil, el expolio económico estimado habría alcanzado aproximadamente los 20.000 euros en un "corto" periodo de tiempo.

TESTAMENTO

Además, la investigación ha permitido descubrir que el grupo presuntamente había conseguido que la víctima modificara sus disposiciones testamentarias en favor de los investigados.

Debido al deterioro cognitivo de la víctima, fue presuntamente engañada por los detenidos, que supuestamente hicieron que creyese que debía firmar la aceptación de la herencia de su marido, cuando en realidad estaba firmando documentos destinados a incluir a los investigados entre sus últimas voluntades. Esta situación ya ha sido revertida.

Finalmente, debido al elevado patrimonio que posee la víctima también en el extranjero, el grupo presuntamente habría llegado a intentar trasladarla fuera del país con la intención de continuar el control sobre ella y poder disponer de sus bienes.

LIBERTAD CON MEDIDAS CAUTELARES

Los tres detenidos, a los que se les imputan los delitos de estafa agravada, coacciones, revelación de secretos, acoso y pertenencia a grupo criminal, han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia, quien ha decretado libertad con la imposición de medidas cautelares para todos ellos, con una orden de alejamiento y comunicación respecto a la víctima para garantizar su protección.