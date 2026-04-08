Tres detenidos por cultivar indoor casi 500 plantas de marihuana y defraudar 25.000 euros de luz

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas dedicadas al tráfico de drogas y a la defraudación de fluido eléctrico en Quart de Poblet - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Quart de Poblet a tres personas por su presunta implicación en el cultivo indoor de marihuana. En el operativo, se han descubierto unas 485 plantas, con un peso de casi 139 kilos. Además, se calcula que los ahora arrestados han defraudado suministro eléctrico por un valor de unos 25.000 euros.

El grupo de la Policía Judicial de esta población, tras diversas pesquisas, tuvieron conocimiento de que se estaba cultivando una plantación de marihuana indoor. Una vez establecidos varios dispositivos de vigilancia en las inmediaciones, consiguieron determinar la localización exacta de las plantas y también de los implicados.

La operación concluyó con la entrada y registro del inmueble donde los agentes intervinieron unas 485 plantas, que pesaban cerca de 139 kilos. Asimismo, se ha concretado el valor del suministro eléctrico defraudado por un valor aproximado de 25.000 euros.

Por estos hechos, los agentes han detenido a tres hombres --de entre 34 y 72 años--, dos de ellos con antecedentes, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, pasando todos ellos a disposición judicial, detalla la Jefatura Superior en un comunicado.

Las investigaciones siguen su curso para la ampliación del entramado de la organización.