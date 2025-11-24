Tres detenidos al desmantelar un punto de venta de droga al menudeo en Sant Vicent del Raspeig - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarrollado una investigación sobre un punto de venta de droga al menudeo ubicado en un domicilio de Sant Vicent del Raspeig (Alicante), desde donde presuntamente se distribuían sustancias estupefacientes como cocaína, hachís y éxtasis. La operación ha culminado con la detención de tres personas, un varón y dos mujeres, de 55, 51 y 19 años, acusadas de un delito de tráfico de drogas.

Las pesquisas se iniciaron tras una información ciudadana que ponía en conocimiento un posible punto de venta de droga al menudeo ubicado en una vivienda de este municipio, ya que el trasiego de personas que al parecer acudían a adquirir sustancias a cambio de dinero era "constante", según ha detallado el cuerpo policial en un comunicado.

Tras varias comprobaciones realizadas, los agentes centraron su investigación sobre una pareja que vivía en la vivienda y que junto con una tercera persona presuntamente distribuía droga en las inmediaciones del domicilio.

En el transcurso de las pesquisas, se realizaron diversas vigilancias y seguimientos, en los que se pudo comprobar que el punto de venta principal que supuestamente gestionaban los investigados se encontraba en su domicilio y que tendrían una segunda vivienda que utilizaban como almacén de las sustancias estupefacientes.

Con el fin de intervenir las drogas, se solicitó al juzgado una entrada y registro de las dos viviendas investigadas y tras ello fue posible arrestar a estas tres personas por presuntamente participar en un delito de tráfico de drogas. En estas actuaciones, se intervinieron 31 gramos de cocaína, 150 gramos de hachís, pastillas de éxtasis, 250 euros en efectivo y una balanza de precisión.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia del municipio de Sant Vicent del Raspeig (Alicante).