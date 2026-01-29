Tres detenidos, dos menores de edad, tras el robo en un establecimiento de Beniparrell

Operación en Beniparrell - OPC

VALÈNCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Local de Beniparrell (Valencia) han detenido a los tres autores, dos de ellos menores de edad, del robo en un conocido establecimiento de la localidad, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los agentes recibieron un aviso de los propietarios por el robo en su establecimeinto. Tras el inmediato traslado de la patrulla al lugar, en coordinación con la Policía Local de Beniparrell, se llevó a cabo un cerco en una de las posibles vías de huida, cuyo resultado dio la detección de los tres autores del robo, quienes se encontraban agazapados detrás de un camión y acababan de deshacerse de parte del botín, en concreto de 300 euros en efectivo que los agentes intervinieron.

Los detenidos habían forzado la persiana del establecimiento hostelero y se habían llevado la recaudación de la caja registradora. Al observar que los tres sujetos respondían a la descripción aportada por los perjudicados, se les detuvo por un delito de robo con fuerza en las cosas y se les trasladó, apoyados por Policía Local, a las dependencias oficiales de la Guardia Civil.

Tras la detención, los menores de edad quedaron en custodia de sus progenitores, y en lo que respecta al mayor de edad se puso en libertad a la espera de ser requerido por las autoridades judiciales. Los detenidos tienen nacionalidad española y edades de 14, 17 y 18 años.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Silla. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Picassent.