Tres detenidos, uno de ellos menor, acusados de quince robos con fuerza en Albal, Catarroja y Massanassa

VALÈNCIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres, uno de ellos menor de edad, por su presunta participación en quince robos con fuerza, dos de ellos en grado de tentativa, en establecimientos comerciales de Albal, Catarroja y Massansassa, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

A mediados del mes de septiembre, y gracias a la interposición de diversas denuncias, se tuvo conocimiento de la existencia de un grupo de personas que cometía robos con fuerza en establecimientos comerciales en las localidades de Albal, Catarroja y Massanassa.

Los robos se produjeron entre los meses de agosto a noviembre y los ladrones ocasionaron daños y desperfectos por un valor aproximado de 10.000 euros, mientras que el total de dinero en metálico sustraído asciende a 12.842 euros.

El modus operandi de los ladrones consistía en acceder a los locales mediante escalo y, posteriormente, fracturaban puertas o ventanas para entrar en su interior. Una vez dentro, se hacían con el dinero en efectivo que había en las cajas registradoras. También sustraían aparatos electrónicos y productos alimenticios. Para no ser reconocidos por las cámaras, en muchas ocasiones ocultaban sus rostros con las camisetas que llevan puestas. Por ello, normalmente, llevaban el torso desnudo.

CÁMARAS DE SEGURIDad

Los agentes encargados de la investigación procedieron a solicitar y analizar las grabaciones de seguridad de los locales afectados y concluyeron que siempre eran los mimos autores: un grupo de cuatro personas, de unos 20 años aproximadamente y delgados. Algunos de ellos, llevaban tatuajes.

Admás, las prendas de vestir, coincidían en muchos robos. Así que, con la descripción física, la ropa y los tatuajes, los investigadores lograron identificar a uno de los presuntos autores. Posteriormente, obtuvieron la identidad de otras tres personas que tenían relación con el primer identificado.

Los autores no tenían domicilio conocido, realizándose vigilancias discretas en los lugares donde podían residir. Una vez identificadas las residencias, se estableció un dispositivo de vigilancia con el fin de localizar y detener, al mismo tiempo, a todos los implicados.

Por estos hechos han sido detenidos cuatro hombres de 16, 19 y 20 años y nacionalidad española. Se les atribuye 15 delitos de robo con fuerza, daños y pertenencia a organización criminal. Para el presunto cabecilla ha sido decretada la prisión provisional, además de otras medidas no privativas de libertad para el resto de los detenidos.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Alfafar y las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Catarroja.