Tres detenidos y un investigado tras desmantelar un grupo dedicado a robar cobre en municipios de Alicante y Albacete

ALICANTE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres personas y han investigado a una cuarta por presuntamente estar implicadas en una serie de robos de cobre cometidos en municipios de las provincias de Alicante y Albacete. La investigación ha permitido desarticular un grupo criminal que al parecer actuaba "de manera continuada y organizada" para lucrarse con la venta ilícita de este material sustraído.

El día 24 de septiembre, tras la sustracción de casi 700 metros de cable de cobre en la localidad alicantina de Pinoso, el Equipo contra Robos en el Campo (ROCA) de Ibi inició las pesquisas. Durante las primeras actuaciones, se logró identificar a dos de los presuntos autores, quienes cuentan con "numerosos antecedentes" por hechos similares, según ha explicado el instituto armado en un comunicado.

Las indagaciones posteriores permitieron determinar que, desde el mes de agosto, presuntamente habían cometido hurtos de cableado, de manera sistemática, en diferentes poblaciones, hasta el punto de sustraer cerca de 3.000 kilos de cobre y causar un perjuicio económico que supera los 50.000 euros a distintos ayuntamientos.

Según la Guardia Civil, el 'modus operandi' de este grupo consistía en que supuestamente actuaban de madrugada, trasladaban el material sustraído hasta una zona dónde eliminaban el recubrimiento plástico y, posteriormente, lo vendían en un centro de reciclaje.

Durante la madrugada del 31 de octubre, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil de Onil sorprendieron a uno de los investigados cargando cobre en el maletero de un vehículo. Al verse sorprendido, inició una huida y los agentes no lograron detenerlo en ese momento.

El 7 de noviembre, en un dispositivo de vigilancia discreta, agentes del Equipo ROCA de Ibi detuvieron a dos de los presuntos autores cuando se disponían a vender 120 kilos de cobre robado horas antes en la localidad de Salinas. En la intervención se recuperó también documentación de dos personas, utilizada para anotar ventas previas de varios cientos de kilos de este material.

CENTRO DE RECICLAJE

Días después fue detenida una tercera persona y ha sido investigado el responsable del centro de reciclaje donde se realizaban las ventas por un delito continuado de receptación por presuntamente obtener un beneficio aproximado de 15.000 euros en apenas tres meses mediante la adquisición de varias toneladas de cobre procedente de los robos.

Los delitos esclarecidos que se cometieron en los municipios alicantinos de Pinoso, Onil, Salinas y Sant Vicent del Raspeig, así como en las localidades albaceteñas de Albatana, Caudete, Fuente Álamo y Ontur, han sido resueltos gracias a la colaboración entre las unidades ROCA de Ibi, Almansa y Hellín, así como de las policías locales de Onil y Elda.

Los arrestados son dos varones de 36 y 41 años y una mujer de 38 y el investigado es un hombre de 26. Se les imputan once delitos de hurto, el delito de receptación, falsedad documental y otro contra la seguridad vial a cada uno en su grado de participación. Han sido puestos a disposición de los juzgados de Sant Vicent del Raspeig y Novelda, que han decretado libertad con cargos.