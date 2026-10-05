Tres detenidos en Sant Vicent del Raspeig tras hallar 720 gramos de cocaína en un vehículo

Imagen de las actuaciones de la Guardia Civil en el marco de este operativo - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Sant Vicent del Raspeig (Alicante) a tres hombres, de 28, 31 y 38 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, tras localizar más de 720 gramos de cocaína ocultos en un vehículo en el que se encontraban los ahora arrestados.

Los hechos se produjeron cuando agentes del Área de Investigación del instituto armado de esta localidad hacían labores de vigilancia en una zona en la que se había detectado actividad relacionada con pequeñas transacciones de sustancias estupefacientes.

Durante el servicio, los investigadores observaron a tres hombres que estaban en las inmediaciones manteniendo cierta distancia entre ellos y realizando señales con las manos. Posteriormente, los tres se reunieron y accedieron a uno de los vehículos estacionados en la zona.

Ante el comportamiento observado, los guardias civiles identificaron a los tres varones e hicieron comprobaciones en el vehículo. Durante la inspección, localizaron en el interior varias bolsas ocultas que contenían cocaína.

Finalmente, los agentes se incautaron de más 720 gramos de esta sustancia estupefaciente y detuvieron a los tres hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Tras su puesta a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sant Vicent del Raspeig, han quedado en libertad con cargos.