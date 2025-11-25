Tres detenidos al ser sorprendidos con droga durante un control en Albatera

ALICANTE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Dolores y la Policía Local de Albatera (Alicante) han detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas al ser sorprendidas con estupefacientes durante un control de tráfico en la CV-909, dentro del término municipal de esta última localidad. Uno de los acusados presuntamente reaccionó de forma violenta para evitar ser arrestado y mordió a un agente.

La mayor parte de los estupefacientes intervenidos, una roca de más de 50 gramos de cocaína pura, la portaba entre su ropa una mujer embarazada, según ha explicado el instituto armado a través de un comunicado.

Los hechos ocurrieron a las 20.20 horas del pasado 26 de octubre, cuando varios agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Dolores y de la Policía Local de Albatera realizaban un dispositivo conjunto de identificación de vehículos y personas en la carretera convencional CV-909, en el término municipal de esta última población.

Al dar el alto a un turismo en el que viajaban tres personas y proceder a su identificación, la actitud de los ocupantes levantó sospechas entre los agentes, que realizaron una comprobación exhaustiva y localizaron sustancias estupefacientes ocultas en la ropa de los investigados, así como dinero en efectivo.

MORDISCO A UN AGENTE

Tras ser informados de que iban a ser detenidos acusados de un delito de tráfico de drogas, uno de los hombres presuntamente trató de resistirse e inició un forcejeo con los agentes por el que dos sufrieron lesiones y mordió con violencia a uno.

A pesar de ello, los efectivos de seguridad lograron reducir a esta persona y finalmente todas ellas fueron arrestadas y llevadas a un cuartel para la instrucción de diligencias. Antes de su ingreso en los calabozos, la mujer fue trasladada a un centro médico para asegurar la adopción de las correctas medidas de salud tanto para ella como para el feto.

Los detenidos son dos hombres de 27 y 37 años y una mujer de 44, a los que se les imputa un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Asimismo, al varón de 27, que presuntamente trató de resistirse a la detención, se le imputa un delito de atentado contra agente de la autoridad.

En el marco de esta actuación, han sido intervenidos una roca de cocaína de 53,3 gramos de peso, con un alto grado de pureza, además de una bellota de hachís y un porro, además de 150 euros probablemente procedentes de venta, un teléfono móvil y el vehículo empleado en la comisión del delito. Los arrestados, tras ser puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Orihuela, están en libertad con cargos.